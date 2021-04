La crisis sanitaria incrementa la repatriación de familias inglesas de Benidorm sin recursos

Dejar el que ha sido su hogar los últimos 10 años para volver a Inglaterra con lo puesto. Sus pertenencias tienen que caberles en el coche con el que viajarán hasta Reino Unido, casi 24 horas de viaje. Dejar atrás todo no es fácil. Y lo es aún menos cuando ven que están arrancado a sus hijos de sus amigos o sus estudios. Es por lo que están pasando decenas de familias desde hace semanas. La crisis económica derivada de la pandemia ha incrementado las repatriaciones de británicos a su país porque se han quedado sin ningún recurso para seguir viviendo en Benidorm.

En esa situación están Peter, Linzi, Charlee y Harvey, que llevan semanas intentando ordenar su vida. «Estoy muy preocupado, con ansiedad…», explica el padre de esta familia quien tiene «miedo» por sus hijos y porque estén bien. Linzie, la madre, comparte esa preocupación. La situación actual les ha llevado al límite y aseguran que los últimos meses han sido un auténtico «infierno».

Todo comenzó a ir mal con la pandemia. Peter trabajaba de cocinero en l’Albir y Linzi de camarera en la zona inglesa. Se quedaron sin trabajo y, poco a poco, sin ingresos. Porque se fueron al paro, pero ese dinero se acaba. Ahora, «solo cobramos ayudas». Apenas 300 euros para mantener un alquiler, gastos, comida… Así que con un desahucio previsto para el 25 de mayo y con varios meses acumulados de deudas y tirar de amigos y de la ayuda del banco de alimentos, no han visto otra salida: volver a su país. Estos días intentan vender todas sus pertenencias y muebles para poder irse con dinero en efectivo con el que poder subsistir los primeros días. Además, están realizando una «colecta» a través de las redes para pedir ayuda. Ellos serán repatriados por el Consulado y por las gestiones hechas por la Asociación de Empresarios Británicos de Benidorm («Benidorm’s British Businesses Association»), quien de manera particular llevan más de un año volcados con aquellos que se han quedado sin nada.

Las cifras abruman. «Cada semana gestionamos entre 4 y 5 repatriaciones desde el último mes y medio», indicó Karen Cowles, presidenta de esa entidad británica. Desde Navidad, sus intervenciones se han multiplicado y cada semana ven como británicos que tenían su vida en Benidorm se van con las maletas al aeropuerto para coger un vuelo que los lleve a Reino Unido. «Esta semana se va uno, la semana que viene tres… sin parar», añadió. «Ya no aguantan más y les intentamos hacer entender que, aunque mejoren un mes, el invierno volverá, que tienen que irse y dejarlo todo... es muy duro».

La asociación trabaja mano a mano con el Consulado para intentar dar una segunda oportunidad a quienes ya no ven salida. La institución oficial se encarga de pagarles el viaje y las PCR necesarias de vuelta a su país. La asociación hace todas las gestiones que necesiten y también les apoyan emocionalmente. Pero, ¿qué opciones tienen cuando llegan a Inglaterra? Pues ir a «un centro o un albergue». En el caso de la familia Evers-Chadwick, podrán acceder a una vivienda porque «la ley dice que personas con menores no pueden estar sin hogar». Y además tendrán acceso a ayudas de manera casi inmediata.

Pero Peter y Linzi se muestran tristes porque no es lo que querían para sus hijos pero Charlee, de 12 años, tiene claro que ahora mismo es la mejor opción, a pesar de que tenga que dejar toda su vida. Habla con madurez: «al principio va a ser difícil pero voy a hacer lo posible para que vaya bien. Si estoy con mis padres, va a estar todo bien». Porque ella solo quiere «que tengan una mejor vida y no quiero que se sientan mal por todo esto». Su hermano Harvey, de 17 años, «no quiere dejar a sus amigos, no le hacía feliz de entrada», explicar Charlee, pero lo ha entendido. Harvey estudia cocina y le queda un año para terminar sus estudios que no querría dejar.

No solo han crecido las repatriaciones, la gestión del banco de alimentos también. Cowles y Joanne Hollingworth atienden a unas 30 familias a la que intentan ayudar con alimentos frescos o perecederos pero también con ropa u otras necesidades: «en la pandemia llegamos a 100 familias». Muchos se han quedado sin recursos porque se acaban las ayudas, el paro o porque ni siquiera tenían derecho a él al no tener contrato. Muchos, dedicados al turismo, intentan resistir. Otros, como esta familia que dejará España por un tiempo, esperan poder volver en un futuro.