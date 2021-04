Médicos de familia atienden hasta 90 citas al día para recuperar consultas aplazadas

«Estamos trabajando al 200% y hacemos lo que podemos, pero si esta situación se alarga mucho en el tiempo no sé cómo vamos a acabar». Así de contundente se muestra María Ángeles Medina, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, al valorar la situación en la que viven los sanitarios esta vuelta a la normalidad en los centros de salud. Aunque aclara que las consultas presenciales «no han cesado nunca, porque hemos hecho un esfuerzo titánico para mantenerlas durante toda la pandemia» de coronavirus, sí reconoce que antes de esta crisis sanitaria «partíamos de un muy alto grado de asistencia», algo en lo que, a su juicio, se debería intentar no volver a caer a partir de ahora. De hecho, esta sociedad médica aboga por mantener alrededor de un 30% de las consultas por la vía telefónica, «para poder atender en mejores condiciones al 100% de quienes de verdad requieren una consulta presencial», apunta Medina.

Los profesionales también reprochan a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que no haya planeado una desescalada en Atención Primaria para poder tratar a sus pacientes de una forma mucho más adecuada. «Las plantillas no se han reforzado en la medida de las necesidades, tenemos las mismas centralitas obsoletas de antes de la pandemia, cupos sin cubrir, sobredimensionados; médicos sin sustituir,...», explica la facultativa, quien además lamenta que todo ello provoca que, en determinados centros de la provincia, las demoras para poder acudir al médico de cabecera se disparan hasta los 11, 12 o incluso 17 días. «La gente no se queja porque le atiendas por teléfono si le solucionas su problema, sino por tener que esperar 17 días para poder ver a su médico. El tapón no está en que no los veamos presenciales, el tapón está en la accesibilidad», agrega.

La Conselleria de Sanidad ha anunciado su intención de que a lo largo del mes de mayo los centros de salud hayan recuperado, al menos, el 80% de la actividad presencial. «La mejora de la situación epidemiológica permite en estos momentos ir abriendo progresivamente las agendas presenciales para personal facultativo, de Enfermería y Pediatría», asegura el departamento que dirige la consellera Ana Barceló.

Entre las novedades que pretende implantar Sanidad destaca la posibilidad de que los pacientes opten por una cita presencial o telefónica cuando solicitan hora con su médico, algo que ya se está haciendo en muchos centros. Además, la conselleria también ha anunciado otras medidas que considera «orientadas a optimizar la asistencia, evitar a la ciudadanía desplazamientos innecesarios y prevenir masificaciones en los centros de salud», como mantener el triaje para pacientes que soliciten asistencia sin cita previa y activar las «agendas de mostrador» para solucionar tareas administrativas, solicitud de informes y otros documentos, sin necesidad de llegar a la consulta del médico.

Sin ampliar plantillas

Entre estas medidas, sin embargo, no se anuncian por ahora ampliaciones de plantilla, algo que vienen reclamando los profesionales desde mucho antes incluso de la crisis sanitaria. Y esta contratación de más médicos, pero también de más personal de otras categorías, es para la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar «más necesaria que nunca». María Ángeles Medina asegura que los médicos de familia están recibiendo en consulta a personas con patologías más graves y también más casos relacionados con la salud mental: «Hay pacientes que llegan con depresión después de haber tenido que cerrar su negocio, o porque han perdido a un familiar por covid-19 y están muy mal... Estos casos no se pueden despachar en tres minutos sino que a veces nos hacen falta 30; necesitamos tiempo para poderles atender bien y con las agendas que estamos teniendo muchas veces es imposible», lamenta la doctora.

Primaria Los usuarios podrán optar entre la cita presencial o telefónica

La Conselleria de Sanidad permitirá a partir de ahora que los usuarios puedan optar por una cita presencial o telefónica con su médico de cabecera cuando necesite acudir al primer nivel asistencial, la Atención Primaria, y solicite cita a través de la aplicación GVA+Salut, de la web de Sanidad, por teléfono en su centro de salud o en la línea 961 839 000. Así lo ha anunciado el departamento autonómico que dirige la consellera Ana Barceló, una medida que recoge en parte la reivindicación de los facultativos de poder mantener un porcentaje de consultas por la vía telefónica para agilizar trabajo, reducir agendas y, además, no exponer a sus pacientes a posibles contagios.