Fernando Valdés: «Es demasiado optimista pensar en recuperar el 50% de los turistas este verano»

Fernando Valdés Verelst (Madrid, 1975) ocupa la secretaría de Estado de Turismo desde julio de 2020. Cogió las riendas de un departamento clave para la economía de la provincia justo en medio de la mayor crisis que ha sacudido a la industria turística. Su principal tarea es mitigar las consecuencias del desastre.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha dicho que este verano puede recuperarse «la mitad de la gran campaña de 2019». ¿No peca de exceso de optimismo?

La proyección de recuperar el 50% de los datos de 2019 es de cara al 31 de diciembre. Y creo que nos basamos en un escenario no especialmente optimista. El ritmo de vacunación se ha acelerado, y esto nos permite, a pesar de los baches a consecuencia de lo ocurrido con Janssen, mantener el calendario de 25 millones de españoles vacunados en la semana del 19 de julio y alcanzar el 70% de la población a finales de agosto. Y el segundo elemento que determina que nos planteemos ese posible escenario del 50% a 31 de diciembre es el certificado digital, cuyo reglamento confiamos en que esté aprobado a mediados de junio. Lo que sí tenemos claro es que el verano de 2021 no va a ser el verano de 2020: por el nivel de búsquedas, por la demanda embolsada que percibimos en nuestros principales mercados emisores o por el apetito de las aerolíneas, un tema, este de la conectividad aérea, de especial interés para Canarias. Vemos cómo algunas aerolíneas están sumando nuevas rutas con las Islas. Todo ello nos anima a pensar en ese 50%. Ahora bien, en todos estos esquemas hay que tener las debidas cautelas, porque luego la pandemia puede mostrar alguna cara desconocida. No obstante, es la vacuna la que hace a este verano totalmente distinto al de 2020. Nos coloca en un escenario radicalmente diferente y nos permite plantear que de cara a 31 de diciembre las pérdidas sean del 50% con respecto a 2019.

¿Pero ese cálculo para fin de año vale para la inminente temporada de verano?

Creo que no. El certificado digital se usará a partir de junio pero se va a consolidar a lo largo del verano, y hay una serie de países que comparte con nosotros, me refiero al conjunto de España, la temporada alta. Estamos trabajando para ampliarla, para que no se agote a principios de septiembre, sino que sea un poquito más larga. Si todo fuera de acuerdo con nuestras previsiones, es decir, si llegamos a finales de agosto con el 70% de la población inmunizada y lo mismo ocurre en nuestros principales mercados emisores, veremos toda esa demanda embolsada, porque es verdad que no existe un problema de demanda, más bien al contrario: hay muchísima gente que quiere empezar a viajar y está esperando a que se den las condiciones para hacerlo; pero no creo que podamos anticipar ese 50% durante el verano. Me parece demasiado optimista. Eso sí, de cara al cierre del año, y especialmente en Canarias, porque su temporada alta es la de invierno, sí estamos en disposición para al menos aspirar a esos datos.

Al hilo del pasaporte sanitario...

Ojo quiero matizar que no es pasaporte, sino certificado. La diferencia es fundamental, porque el certificado no es discriminatorio. El pasaporte establece unos derechos, mientras que el certificado no otorga de manera previa ningún tipo de derecho.

Justo por eso el Estado miembro que recibe al turista puede establecer sus propias medidas, ¿no? Y si es así, ¿no queda algo desvirtuado el certificado digital, no queda al albur de lo que decida cada Gobierno?

El reglamento será de aplicación directa, es decir, no caben ni transposición ni separarse de ese reglamento que aprobará la Comisión Europea. Y la segunda es que en este tipo de legislación, siempre hay un principio de salvaguardia para casos extraordinarios en los que se respeta la soberanía nacional. Para esos casos excepcionales, los Estados siempre mantienen un espacio de soberanía que les permita modular esa aplicación directa. Imaginemos que en los próximos meses aparece una nueva cepa desconocida en algún Estado miembro o en donde sea. Si no se estableciera ninguna salvaguardia, las posibilidades de controlar la nueva cepa se reducirían significativamente. Pero insisto: la aplicación de medidas o de restricciones adicionales a las que prevé el certificado solo sería en situaciones extraordinarias, y no solo en el mercado receptor, también en el mercado emisor. El certificado evitará las cuarentenas. Otro ejemplo de caso extraordinario puede ser el de alguna vacuna que los Estados miembros no reconozcan porque no estén seguros de su eficacia.

El turismo es la primera industria del país y aparece en octava posición entre las prioridades del Gobierno. Al menos a la hora de repartir esos más de 70.000 millones de los fondos extraordinarios europeos.

Yo asumo esa crítica como parte del momento en que nos encontramos. Soy el más sensible a la crítica del sector, pero nunca llegaremos a reponer todas las pérdidas que han acumulado empresarios y trabajadores del turismo; es imposible, no lo han hecho ni España ni ningún otro país del mundo. Ahora bien, si hablamos de esos 3.400 millones de euros, yo sí que querría matizar esa cifra... España es un país líder en materia de competitividad turística, más allá de la inversión directa en el destino y en la competitividad del sector, porque se nos reconoce por una serie de indicadores que tiene que ver con la sanidad, con las infraestructuras de comunicaciones, con la movilidad, con la seguridad ciudadana... Y si analizamos en qué medida los fondos europeos van a afectar a esos indicadores que vienen a conformar la matriz de la competitividad turística, pues resulta que el turismo se beneficiará en un montante de 44.000 millones de euros. Así que esos 3.400 representan solo una parte de todo lo que nos convierte en líderes en materia de competitividad turística.

¿Qué cifras de reservas y búsquedas manejan en el Ministerio?

TravelgateX nos sitúa como segundo destino mundial en reservas en mayo, solo por detrás de Estados Unidos. Y si miramos los datos sobre búsquedas para volar a España entre marzo y septiembre de 2021, pues lo cierto es que seguimos generando muchísimas búsquedas, un 41% más que Turquía o un 30% más que Grecia, por citar dos ejemplos.