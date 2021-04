Los grupos de izquierda pactan reforzar la inspección del contrato de limpieza y crear una comisión que estudie las posibles modificaciones

Los grupos políticos del PSOE, Compromís y Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante han acordado solicitar el refuerzo de la inspección para controlar el cumplimiento del pliego de condiciones del servicio de limpieza de la ciudad, así como crear una comisión municipal no permanente que estudie la elaboración de nuevos pliegos en el futuro, o bien las modificaciones y prórrogas que se realicen en el actual. Además, han pactado la realización de un análisis detenido al pliego que ahora se debate, junto con la vigilancia de las condiciones de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent y la creación de un parque auxiliar para los vehículos en la Playa de San Juan.

Estos cinco puntos han sido recogidos en un documento que las tres formaciones de izquierda han redactado de manera conjunta este domingo y que tienen previsto presentar mañana como conclusiones en la comisión municipal que estudia la nueva contrata de limpieza. Acerca del refuerzo de la fiscalización, los tres partidos aluden a la necesidad de que, por una parte, la empresa contratista cumpla con aquello que se le exige y, por otro, que la ciudadanía tenga un comportamiento cívico a la hora de seguir las normas y ordenanzas que velan por el mantenimiento de la limpieza de la ciudad. Por ello, consideran clave la presencia de inspectores, así como el papel del personal de la Policía Local asignado al servicio y la realización de campañas de divulgación y concienciación por parte del Ayuntamiento.

Añaden que para poder llevar a cabo una mejor fiscalización del servicio es conveniente incrementar la plantilla de inspectores hasta alcanzar al menos el número de 20, así como regular su presencia también durante la noche y los fines de semana. En este sentido, aseguran que se ha evidenciado que el dimensionamiento actual de la inspección municipal y su falta de medios hace imposible afrontar con recursos propios una auditoría eficiente de la calidad del servicio prestado por la empresa. Así, esto impide fiscalizar exhaustivamente y con garantías el cumplimiento efectivo del contrato.

Respecto a la planta de tratamiento, PSOE, Compromís y UP señalan que sus instalaciones eran avanzadas cuando se concibió en el contrato del año 2000, pero "los criterios y normativas de gestión de residuos desarrollados desde entonces hasta 2012, momento en el que se elaboró el actual pliego, ya indicaban su insuficiencia para afrontar los retos para los que no estaba construida". Aluden a aspectos como los objetivos de reciclaje, recuperación y vertidos, "que tampoco fueron contemplados durante la redacción del contrato en cuestión". Por ello, insisten en que la planta "requiere de una fuerte inversión para adaptarla a las necesidades y a las exigencias medioambientales recogidas en la normativa vigente".

Junto con la modernización necesaria, los tres partidos exigen "impedir posibles excesos en la ocupación de nuestro vertedero que no estén expresamente justificados", refiriéndose fundamentalmente a la llegada de residuos procedentes de otros lugares. Esta situación "ha colapsado el espacio finito de nuestras celdas, del mismo modo que perjudicó el exceso en el vertido de tierras de cobertura diarias, las deficiencias en el rendimiento de la planta de tratamiento mecánico-biológico o los resultados insuficientes obtenidos de la planificación municipal de la recogida selectiva emprendida hasta el momento".

El concejal socialista Raúl Ruiz considera que "el equipo de gobierno no puede pretender maquillar lo evidente", y critica que "se empeñan en hacernos creer que Alicante apenas está sucio, que su gestión de la basura es sostenible y que recortaron un tercio el contrato por austeridad". Por ello, defiende que "si queremos que esta ciudad mejore no podemos poner paños calientes a sus problemas, la ciudadanía espera que afrontemos las carencias y reorientemos el modelo de limpieza y residuos a las necesidades que tiene Alicante". Así, insiste en que "el dictamen de esta comisión debe reflejar los motivos por los que no se está cumpliendo el objetivo definido en el contrato, debemos saber en qué se ha equivocado el Ayuntamiento antes de afrontar la nueva contratación del servicio de limpieza".

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, recuerda que "el servicio de limpieza de la UTE ha estado marcado por el suspenso por parte de la ciudadanía sobre el estado de la limpieza viaria", y que Alicante ha llegado a ser considerada "la segunda ciudad más sucia de España". Además, incide en "el fracaso en la gestión de residuos, dado el pobre porcentaje de recuperación y reciclaje de los mismos". Ante esto, cree que las conclusiones consensuadas con el PSOE y UP "deben permitir dar paso a una nueva comisión, a aprobar en el pleno de la próxima semana, que se encargue de fiscalizar y realizar aportaciones al último modificado del contrato que pretende hacer el bipartito, la prórroga de la contrata dado que el gobierno de Barcala llega tarde a su renovación y los futuros Pliegos de condiciones que regirán durante los próximos años el servicio de limpieza y gestión de residuos urbanos".

Desde UP, la concejal Vanessa Romero muestra su acuerdo "en la necesidad de una mayor fiscalización del contrato por parte del ayuntamiento, sobre todo tratándose de una de las mayores contratas de nuestra ciudad". El servicio, agrega, "cuesta una gran cantidad de dinero y no se están obteniendo los resultados que deberíamos". A su juicio, "es un hecho que esta contrata ha sido la gran estafa a Alicante, perpetrada en tiempos de Sonia Castedo y cuyo mayor beneficiado ha sido el empresario Enrique Ortiz, pieza clave del caso Brugal". La contrata, además, "ha hecho más fuerte la brecha entre barrios y el centro de la ciudad", y para la edil "responde al modelo de ciudad fachada del PP, una ciudad para visitar pero no para vivir".