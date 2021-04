El Consell cede a la presión social y se une a Murcia y Andalucía en la defensa del Tajo-Segura

«Oposición frontal y sin fisuras» a la propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una «amenaza consolidada». El Consell dio el lunes un giro a la polémica abierta con los gobiernos de Murcia y Andalucía, se sumó al «aquelarre» y tras los titubeos de la semana pasada, que culminaron con la no asistencia a la concentración de agricultores y empresarios en la Plaza de la Montañeta de Alicante -la protesta coincidió con una sesión inaplazable en las Cortes Valencianas , según la Generalitat- , el lunes hubo compromiso y cohesión en la defensa de un trasvase clave para la economía y el abastecimiento de agua del sur de la provincia, incluyendo Alicante y Elche. Y, paradojas del guión del agua, la que el lunes dejó la defensa cristalina fue la consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Mollà, cuya formación, Compromís, había sido hasta ahora, tradicionalmente, antitrasvasista. Pues el lunes, Mollà dejó, incluso, sin palabras a su homólogo Antonio Luengo, tras la reunión que ambos mantuvieron con regantes en Murcia. La consejera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollá, anunció que ha enviado una carta, firmada con sus homólogos de Murcia y Andalucía, a la vicepresidenta Teresa Ribera en la que le exigen que aplace cualquier recorte en el trasvase hasta contar con la nueva planificación hidrológica del Tajo.

Mireia Mollà subrayó que «la amenaza se ha consolidado con la votación en el Consejo Nacional del agua, que intenta cambiar las reglas de explotación. Hemos enviado un escrito conjunto firmado con Murcia y Andalucía al Consejo Nacional del Agua y la propia ministra Teresa Ribera para que anule esa votación y renuncie a la modificación de las reglas de explotación del trasvase mientras se no se cierre el proceso de redacción del nuevo Plan Hidrológico del Tajo». La consellera subrayó que «en este caso el orden si altera el producto y no se puede consentir, porque no hay, además, ningún dato técnico que lo avale. Que se quieran cambiar ahora las reglas de explotación del trasvase y, además, se pretenda aumentar el caudal del río en Aranjuez es un tema exclusivamente político, cuando está demostrado que el problema del río no es el trasvase, sino la mala depuración».

LAS CIFRAS 200 hm3 Los recortes dejarían a los regantes sin 200 hm3 al año La modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura y el aumento del caudal ecológico del río dejarían a Alicante y Murcia sin 200 hm3 de agua al año.

Mollà señaló que «no hay ahora mismo nada que justifique alterar las reglas de explotación del trasvase, ni los caudales ecológicos. Exigimos que se paralice en la segunda vuelta durante la votación telemática en el Consejo Nacional del Agua que se está celebrando esta semana. Insisto, no hay argumentos técnicos para subir los caudales, y cualquier incremento va a traer consigo una merma de los caudales que necesitan los agricultores de Alicante, Murcia y Almería».

Gracias a @MireiaMolla por sumarse al frente Pro-Trasvase con todos los territorios afectados, más allá de partidos políticos. Enhorabuena!!!!https://t.co/cR3Zwolmbr — Carlos Mazón (@CarlosMazon40) 26 de abril de 2021

«Si hay algún presidente -alusión directa al castellano-manchego Emiliano García-Page- que dice que el Tajo es una porquería es porque se está permitiendo que el río no reciba un agua limpia, no por el trasvase y se lo hemos recordado al Gobierno en muchas ocasiones», aseveró la titular de Agricultura, que insistió en que proclamar que «nos hemos puesto de acuerdo tres comunidades autónomas para plantear el Gobierno que utilice una parte de los fondos de recuperación para destinarlos a la mejora del río y se invierta en depuración».

500 MILLONES Los agricultores han pagado Un «canon» de 500 millones Los agricultores calculan que llevan pagados 500 millones de euros para que se realizaran obras para garantizar el abastecimiento de agua en Castilla-La Mancha.

Mollà reiteró que «el problema del río no es de nuestros regantes. Queremos hacer propuestas, y lo único que pretendemos es que haya una actitud receptiva del Gobierno de España. Debemos dar de una vez por todas de lado el partidismo y trabajar por mantener un sector que ha demostrado su importancia durante la pandemia y del que dependen muchas bocas en nuestras comunidades».

40.000 Los empleos que dependen del agua del Tajo en la provincia De los más de cien mil empleos directos que dependen del Tajo, cuarenta mil están en la provincia de Alicante, donde solo la agricultura mueve 1.000 millones al año.

Mollá admite que «haya episodios en los que no se pueda trasvasar agua como ya sucede en la actualidad, pero no se puede dejar sin agua a Alicante, Murcia y Almería porque sí. No hay que mirar hacia otro lado y no decidir nada sin que antes haya una planificación». La consejera de Agricultura aseveró que «si en el Consejo Nacional del Agua no se retira el apoyo al cambio de las reglas de explotación y este queda en un Decreto recurriremos en las instancias judiciales que sean necesarias porque, insisto, el problema del río no son los regantes, no son los caudales ecológicos, no es nada técnico, es una cuestión política».

Benidorm apoya las reivindicaciones de los agricultores

El pleno municipal del Ayuntamiento de Benidorm aprobó ayer por unanimidad (PP, PSOE y Cs) una moción para exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Transición Ecológica la paralización, de forma inmediata, de cualquier instrumento legal o reglamentario destinado a modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La portavoz del PP, Lourdes Caselles, señaló que la modificación propuesta por el Gobierno es «inoportuna, arbitraria, carente de la debida justificación, no sustentada en razones hidrológicas y llega a interferir en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo, que se está elaborando», señaló la portavoz.