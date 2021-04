Avant ultima los tres pasos provisionales para peatones sobre el futuro Parque Central

Estos pasos serán a priori provisionales, porque se espera que la zona se convierta en el Parque Central, aunque el proyecto impulsado por las tres administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento) todavía no tiene fecha ni aproximada para que sea una realidad. Las estimaciones más optimistas de los vecinos sitúan el inicio de las obras en 2024. Por ahora, el equipo redactor contratado por Avant trabaja en terminar el desarrollo de la OI/2.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), confirmó este martes que recientemente ha mantenido una reunión con el director de Avant, Javier Martínez, en la que transmitió el visto bueno al proyecto. Eso sí, pidiendo que los caminos no sean de tierra para evitar que se puedan embarrar con la lluvia. «Nos remitieron el proyecto para ver las calidades. El único requisito que pusimos fue que el suelo fuera de hormigón o asfalto, pero no de tierra para que no se encharque», señaló el edil Pérez, quien confirmó que el proyecto incluye tres pasos peatonales repartidos a lo largo de la zona.

Los pasos además se prevé que estén vallados, pero al estilo del paso peatonal de Urbanova, al igual que el carril bici. «No tiene sentido que sea una valla sin salida porque el resto del solar estará sin vallar», añade el concejal. Los caminos, por otro lado, no contarán con arbolado, ya que «no procede al ser provisionales». El edil, ante el silencio de Avant, asegura que la intención de la sociedad pública es llevar el proyecto a la próxima reunión de su Consejo de Administración. «Se trata de una solución a una demanda vecinal para hacer seguro el tránsito entre barrios y que esa comunicación sea más accesible», añade el edil de Urbanismo.

Desde Vecindario por un Parque Central apremian a las administraciones a implantar cuanto antes los pasos peatonales provisionales. «Han tardado años en inaugurar un trozo de la Vía Parque. Nos gustaría que al menos hicieran lo mismo con el parque, es decir que aprobasen de una vez los pasos que permitan la conexión entre barrios sin jugarnos la vida», señalaba la entidad.

Al hilo, desde Compromís instaron este martes al gobierno municipal de PP y Cs a agilizar la tramitación para que los pasos peatonales sean cuanto antes una realidad. «Esta apuesta por la conectividad de barrios que llevan décadas separados es ampliamente reivindicada desde los barrios de la Florida, San Blas, PAU 1 y Ciudad de Asís y que ha costado mucho esfuerzo convencer al Ministerio de Fomento de la necesidad de ejecutarlos ante la demora del inicio de las obras del Parque Central. Por eso resulta absolutamente inadmisible su falta de avance actual», apuntó el portavoz de la coalición, Natxo Bellido.