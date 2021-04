Daniel Navarro Martínez: "Desde pequeño me han llamado la atención los volcanes y los terremotos"

¿Esperaba ser el segundo mejor de España en Geología?

La verdad es que fue una sorpresa. Sabía que me estaba preparando bien y esperaba estar en el top diez, pero quedar el segundo es un logro bastante grande en una Olimpiada de Geología.

¿Se quiere dedicar profesionalmente a esta disciplina?

Se me ha abierto esta puerta, aunque hasta hace poco más de un año no tenía muy claro qué quería ser. La Geología me empezó a interesar en 1º de Bachillerato. Ahora tengo muy claro que quiero dedicarme a investigación en la rama de Geología, meterme en ese mundo, descubrir nuevas cosas y realizar mi aportación al mundo científico.

¿Cuál es el accidente geológico cuyo estudio le llama más la atención?

Estoy entre los terremotos y los volcanes, que me parece lo más curioso. Es lo que desde pequeño me ha llamado más la atención, y estoy bastante interesado en su estudio. También las dorsales y los volcanes submarinos, y la tectónica de placas, me parece muy interesante.

¿Qué destacaría en lo geológico de la provincia?

El trabajo que me tocó como examen práctico en la Olimpiada local era precisamente sobre algún aspecto geológico interesante de la provincia, y pensé en el fenómeno calizo de Els Frares (pináculos de roca de hasta 50 metros de altura en Quatretondeta). Al final me tocó hablar del límite K-T, un sedimento o estrato muy rico en un mineral que no estaba en la corteza terrestre, y que se originó cuando cayó el meteorito que causó la extinción de los dinosaurios. El humo de la nube de polvo se extendió por todo el planeta y al sedimentarse creó un estrato que está por esta zona de la península ibérica.

¿Cuándo es la Olimpiada internacional?

Se celebrará el 25 de agosto online y esperamos competir al máximo nivel y quedar bien porque nivel creo que hay. Los cuatro ganadores de España nos juntaremos en Madrid. Quiero agradecer a mi profesora Nuria Sahagún, que me ha preparado. Se le da muy bien el tema, y me ha apoyado un montón.