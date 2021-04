El Gobierno británico vinculará las restricciones a los viajes a la Costa Blanca a la incidencia del covid en España

El Gobierno británico ha hecho oídos sordos a la petición del Consell de que la Costa Blanca (Comunidad Valenciana) reciba el mismo trato que Canarias y Baleares a la hora de fijar las condiciones a la movilidad una vez que los turistas británicos puedan volver a salir de vacaciones fuera de Gran Bretaña a partir del 17 de mayo, y vinculará las posibles restricciones al nivel de control de la pandemia en el conjunto de España. Una decisión que puede retrasar la recuperación porque si bien no se van prohibir los viajes como hasta ahora, España no ofrece datos como para estar en con el semáforo en verde. Tampoco rojo, pero, ahora mismo, estaría en ámbar, lo que obligaría a los britànicos que regresen de vacaciones a hacerse hasta tres pruebas PCR durante los diez días siguiente a la entrada en el país, lo que encarece sus viajes en unos 300 euros, una cantidad de más que puede disuadir la toma de decisiones de unos turistas muy condicionados al precio. La provincia de Alicante, que hasta antes de la pandemia recibía a tres millones de turistas británicos cuenta, además, con 70.000 residentes y, mantiene los mejores índices de lucha contra el covid de España, al presentar una incidencia de 30 casos por 100.000 habitantes, pero España tiene 250.

Una realidad que contrasta con el optimismo del Gobierno central, que asegura que España va a estar lista en junio para utilizar el certificado verde digital europeo y decir a todos los turistas del mundo que pueden volver a visitar el país, según ha anuniciado el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, en la cumbre anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). En su intervención en el encuentro, que reúne en Cancún a más de 600 representantes del sector turístico privado y público, procedentes de 20 países, Valdés se ha congratulado por la "maravillosa" noticia conocida de que los turistas estadounidenses vacunados podrán entrar en la Unión Europea. El sector reunido en Cancún cree que, a partir de ahora, habrá cada vez más noticias de este tipo, por lo que encara el futuro del turismo con más optimismo, dado que la clave para su recuperación está en contar con unas medidas homogéneas en todo el mundo, mientras se avanza en el proceso de vacunación. De hecho, la vigésima cumbre del WTTC, considerada el primer gran evento del sector turismo en este año, se celebra bajo el lema "Uniendo el mundo para la recuperación". La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, ha destacado que los líderes "más influyentes tanto del sector público como del privado" se reúnen cara a cara por primera vez en casi un año, mientras comienzan "un nuevo capítulo" en la recuperación pospandémica del turismo.

El mercado británico -la Costa Blanca sigue prácticamente sin conexiones aéreas con el Reino Unido pese a estar ya casi en mayo- es clave no solo para la provincia, sino para el conjunto de España y si no mejora la incidencia general del virus, poco ayudará el certificado verde europeo para convencer al Gobierno de Boris Johnson, que con una mano abre la puerta y con la otra recomienda a sus nacionales que pasen el verano sin salir de casa por aquello de reactivar la economíca local. En la retina de los turoperadores y los hoteleros de la Costa Blanca aún perduran, sin embargo, las imágenes de agosto de 2020. Mientras los hoteles de la zona inglesa de Benidorm estaban cerrados por las restricciones a la movilidad, las playas de Brighton lucían repletas de bañistas, que no de mascarillas.

Turisme insiste, de momento, sin éxito es que la ahora de fijar los colores de los semáforos que los británicos no nos tengan en cuenta solo por los índices de España, sino que el sistema sea por regiones, como hacen con Canarias y Baleares. En definitiva, que no nos penalicen otros datos nuestras buenas condiciones sanitarias.

Por otro lado, la Asociación de Líneas Aéreas ha advertido de que las fuertes restricciones a la movilidad implantadas están haciendo que Europa se quede rezagada en los flujos aéreos frente a China o Estados Unidos y que España podría perder el tren en la llegada de turistas internacionales si no se toman medidas, como está haciendo Grecia, que partir del 14 de mayo aceptará a los viajeros con vacuna sin esperar a la implementación del certificado verde digital. Las aerolíneas reclaman al Gobierno que permita a los viajeros extranjeros vacunados desplazarse a España sin la exigencia de PCR y sin esperar a que esté operativo dicho documento, previsto para mediados de junio.