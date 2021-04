Ramón Martínez Piqueres: "Hasta vacunar a dos millones a la semana olvidemos fechas idílicas"

¿Qué análisis hace de la actual situación de la pandemia?

En estos momentos a nivel autonómico los datos son buenos pero en el ámbito estatal la cosa está peor. Nos encontramos en una meseta desde hace un par de semanas, con tendencia al alza que, cuando menos, debería mantener a los responsables de la gestión de la pandemia con «las orejas de punta». A nivel europeo la situación es similar a la nuestra, con cierto grado de control, pero a nivel mundial en determinados lugares está desenfrenada. Y cabe recordar que esto es una pandemia y nos implica a todos que la solución sea «panestatal», o sea mundial.

¿Qué está fallando en el plan de vacunación?

Mal vamos si no se alcanza una velocidad de crucero, en materia de vacunación. El fallo fue logístico, es logístico y, si no se pone remedio seguirá fallando la logística. Independientemente de que a nivel autonómico o estatal se pueda estar cometiendo algún error , el principal error le corresponde a la UE; a la que, mucho me temo, le han metido varios goles en materia de desarrollo contractual con las farmacéuticas.

¿Cuántas vacunas considera que se necesitan?

Mientras no consigamos vacunar alrededor de dos millones de personas a la semana tendremos que olvidarnos de marcar idílicos calendarios. Esta semana estamos de enhorabuena, han llegado dos millones. Ahora está por ver si se mantiene el abastecimiento a ese mismo ritmo.

¿Cree que la Conselleria de Sanidad ha actuado correctamente en esta crisis sanitaria?

Al César, lo que es del César. En la tercera ola, después de verle las orejas al lobo a mediados de enero, la gestión administrativa de la pandemia ha sido bastante acertada; a pesar de los daños económicos colaterales que ha llevado aparejada. Aprovecho para mandar toda mi solidaridad y agradecimiento al sector turístico, hostelero y restaurador. Han sido los principales perjudicados pero su esfuerzo no ha sido en vano, han ayudado muchísimo a controlar el virus a nivel autonómico. En el plano sanitario la pandemia ha sido durísima. El esfuerzo realizado por el personal sanitario es digno de homenaje y reconocimiento por parte de las autoridades; no de la ciudadanía, que también se lo merece...

¿Y de la primera y la segunda ola del covid qué me dice?

Eso ya es otra cosa. La gestión de la primera ola es disculpable, salvo algunas declaraciones y actuaciones de la consellera, porque nos cogió a todos con el paso cambiado. Pero lo de la segunda… Se les advirtió desde los servicios hospitalarios, Salud Pública y Atención Primaria y si te he visto no me acuerdo. Dejaron que se saturaran los servicios sanitarios, sobre todo de Primaria, a pesar de las advertencias.

¿Cuáles son los principales problemas de Primaria?

Se resume fácil: la falta de recursos. Y esa falta de recursos abraza la falta de capital humano, técnico y, por supuesto, económico. La Atención Primaria empezó siendo tratada por nuestros gestores como el patito feo de esta pandemia para acabar reconociendo su valía y trascendencia de cara a evitar el colapso del sistema. Espero que esto sirva para que se establezcan líneas de actuación, de cara al futuro, que permitan que la Primaria goce de las condiciones que merece y que, además, son precisas para que no repercuta la saturación en el sistema hospitalario.

¿Llegaremos al verano con el 70% de la población vacunada?

Lo dudo, pero espero confundirme. Dudo que antes de octubre-diciembre lleguemos al 70% de personas vacunadas en España. Ni siquiera sumando el porcentaje de quienes han sufrido y superado el covid-19 y, por lo tanto, es de suponer ya inmunizadas.

¿Cuándo cree que recuperaremos la normalidad?

Se irá recuperando poco a poco y a uno u otro ritmo dependiendo de las decisiones que, conforme pase el tiempo, vayan tomando nuestros políticos. Pero hay cosas que han venido para quedarse: el teletrabajo, los consejos para usar mascarillas en determinados periodos del año y lugares. En fin, creo que hasta 2022, si todo se hace bien, será difícil que nos sintamos normales.

¿Como se han sentido los médicos en esta crisis?

Terriblemente solos. Recuerdo perfectamente la cara de muchos compañeros y compañeras -disculpe que obvie el término compañeres- en la primera ola. Y solo estaban ellos; nadie les daba soluciones. Fue terrible. Y peor fue tener que oír alguna declaración de alguien en la que, casi, se nos culpaba de ser los responsables de los contagios. Creo que no exagero si digo que los sanitarios, en este año, han sentido rabia, miedo, soledad y desamparo por parte de las distintas administraciones. Por suerte, lo que no les ha faltado a mis compañeros ha sido entrega, capacidad de superación y vocación, sobre todo vocación.

¿La atención médica no presencial llega para quedarse?

Puede. Como ya le decía, puede que algunas cosas se queden. Y, ahora no es el momento, pero en su justo momento debiera plantearse una estrategia que permitiera imbricar la telemedicina en el catálogo de servicios del sistema. Pero, que nadie saque de quicio esto: a su debido tiempo y con un plan estratégico.

¿Tenemos el mejor sistema médico del mundo o el covid-19 lo ha desmontado?

En nuestro país tenemos a uno de los mejores equipos humano, si no el mejor, conformando el sistema sanitario. Es cierto que la coyuntura del covid-19 ha dejado al descubierto muchas carencias estructurales que arrastrábamos desde hacia tiempo. Y eso es lo que ha hecho dudar a muchos de la calidad del sistema como tal. Pero creo que no debemos confundirnos. La pandemia es coyuntural pero las carencias que ha destapado son estructurales. Así y todo, lo doy por bueno si sirve para que se mejore el sistema y se aprenda de los errores y, sobre todo, se enmienden.