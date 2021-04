Directo | Alicante condena la agresión homófoba del Tossal: "Ante estos hechos hay que alzar la voz. Debemos rechazar todo tipo de violencia"

25·03·2021 18:34

Vox se ha quedado solo en su intento de que el 8-M, Día internacional de la mujer, sea el Día de las víctimas del coronavirus. En el debate no han participado ni Compromís ni Unidas Podemos, que han apagado las cámaras como gesto de abandono del pleno celebrado por la vía telemática. De cualquier forma, el debate ha sido breve, ni PP ni Cs ni tampoco el PSOE han agotado su tiempo.

La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha rechazado de raíz la propuesta de Vox. "No había ni ganas de intervenir, pero es nuestra obligación. Esta declaración de la vergüenza, es una deslealtad institucional. Si querían su momento para enfrentarse al resto del grupos, aquí lo tiene. El 8-M de 2020 fue un día desafortunado para todos, por la manifestación del 8-M y por el acto de Vox en Vistalegre. Hay 364 días más al año para conmemorar esta fecha para honrar a las victimas del covid", ha señalado Sánchez. En una línea similar se ha mostrado la portavoz del PP, Mari Carmen de España: "No vamos a entrar en este debate. Esto son políticas sucias, una bajeza política. No merece la pena ni debatirla". Por su parte, la socialista Llanos Cano ha añadido que la propuesta "no tiene ninguna gracia, un circo de payasos que se ríen de las personas fallecidas". El alcalde, Luis Barcala (PP), ha criticado el nivel de algunos calificativos, sin concretar a cuál se refería. A su vez, Barcala ha defendido que los grupos tienen el derecho de abandonar la sesión plenaria en cualquier momento como "posición política".

Comunicamos nuestra ausencia durante el debate que plantea Vox para acabar con el 8 de marzo como día de las mujeres, usando indecéntemente a las víctimas del covid.



No vamos a permitir el cuestionamiento de derechos conquistados, ni más ataques al feminismo.



Ya basta. — 🏳️‍🌈🔻Xavier López 🌻♀️ (@xavierdalacant) 25 de marzo de 2021

Barcala ruega que no se usen descalificativos siempre que no los use él y su portavoz. — Francesc Sanguino (@francsanguino) 25 de marzo de 2021