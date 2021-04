Falsedad y manipulación política en el patio de un colegio

«En este caso se utiliza a los niños como experimento, como un juguete en manos de mentes un poco diabólicas. Los niños no saben lo que simboliza, no lo han conocido, y los adultos sí. Es una mala acción que no debe quedar impune». Es la opinión del profesor de Comunicación IMEP-Universidad Miguel Hernández, y director de la fundación «Liderar con sentido común» Miguel Molina sobre la polvareda que ha levantado una actividad infantil celebrada la semana pasada en el colegio Voramar de Alicante, coincidiendo con el Día del Libro, con los niños sentados en telas de colores en las que el PP y Vox quisieron ver una inexistente bandera republicana pues los tonos ni siquiera coincidían. Además las tiras estaban separadas.

El Consejo Escolar del centro asegura que es «totalmente falso» que se utilizara esta bandera en la citada actividad cultural escolar, por lo que pide a los grupos políticos que no se hagan eco ni utilicen al alumnado para «sembrar odio». Según el Consejo Escolar, los niños estaban sentados sobre telas de variados colores para diferenciar su grupo burbuja, pero lo que era una actividad de cuentacuentos inocente, derivó en la acusación del PP al conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), de «aleccionar a escolares», pidiendo su dimisión. Vox elevó al Pleno un intento de reprobación a Marzà pero finalmente no se votó en la sesión de ayer porque todos los grupos se opusieron a la urgencia (incluido el PP). Todos, salvo Vox.

Molina admite que esta polémica le sorprendió mucho, porque entiende que queda demostrado que se hace política en las aulas, lo que demuestra también el fracaso del modelo educativo. «Se utiliza un símbolo que no pinta nada actualmente en la sociedad española con unos niños en edad de aprendizaje. Es una irresponsabilidad por parte de la gente que lo ha utilizado».

El sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil considera que el caso del colegio Voramar «intenta dañar gratuitamente el trabajo esforzado de los profesores en unos tiempos complicados, para inventarse un problema absolutamente artificial, delirante y enfermizo». En su opinión, «quienes tienen la desvergüenza de hacer algo así demuestran que no les importa ni la educación, ni los niños, ni los medios, ni el trabajo docente que se lleva a cabo (...) siendo capaces de inventarse cualquier delirio para continuar con su campaña de siembra de odio en la sociedad». El experto considera que existe una estrategia muy clara de «tensionar la vida política y social por parte de la extrema derecha, a base de crispar al máximo y cuestionar aspectos básicos que en todos los años de la democracia nadie se había atrevido a atacar porque forman parte de la columna vertebral de nuestra convivencia».

El profesor considera que es hora de plantearse «hasta dónde estamos dispuestos a tolerar para que esta ultraderecha neofascista no ponga en riesgo la convivencia, evitando que en un Pleno de un Ayuntamiento o en el Congreso aparezcan un día con unos cuernos de búfalo a la cabeza diciendo que están en posesión de la verdad», señaló en alusión al asalto al Capitolio de EE UU. En su opinión, en España se engorda a estos grupos porque «partidos como el PP les dan carta de naturaleza al gobernar con ellos y dar alas a sus discursos de odio».

A Virgilio Candela, investigador en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante, utilizar un colegio, donde se difunden valores de convivencia, como excusa para la disputa política le parece inadmisible. El investigador señala que la polémica del Voramar es fruto de la polarización política que hay en la actualidad. «Entiendo que es una anécdota, porque el colegio afirma que no ha sido así. Pero aunque hubiera sido así, extrapolarlo a circunstancias políticas de máxima decisión como es pedir la dimisión de un político, sea del signo que sea, me parece exagerado». Este politólogo apunta a una simplificación de mensajes para generar ruido, y a que los símbolos se están convirtiendo en motivo de crispación al hilo de la campaña de las elecciones en Madrid, que «parece que fuera una convocatoria nacional». «La entrada de partidos de extrema derecha en el sistema político provoca la exacerbación de mensajes más propios de los años 30 del siglo XX, como es el tema de democracia o fascismo, comunismo o libertad. Falta comunicación política y mucha entendimiento». Los expertos coinciden en que los políticos están muy alejados de los verdaderos intereses de los ciudadanos, provocando una gran desafección, y les recuerdan que están para dar solución a sus problemas, no para incrementarlos dividiendo a la sociedad.