Las nuevas competencias de los notarios permitirán reducir en cerca de tres meses la espera para casarse

La espera para casarse en una boda civil ante notario podrá reducirse de tres meses a una semana tras la ampliación de competencias de estos profesionales, que ya pueden tramitar el acta matrimonial previa, obligatoria en España. Los 127 fedatarios de la provincia, al igual que los del resto del país, podrán realizar directamente desde la notaría el papeleo necesario para la celebración del matrimonio sin la necesidad de tener que pasar los contrayentes por el Registro Civil como hasta ahora, lo que agilizará el procedimiento y aliviará la carga de trabajo que soportan los juzgados. Estas nuevas funciones para los notarios, que desde 2015 pueden casar y divorciar, son posibles tras la reforma del Código Civil y de la ley de Registro Civil que entró en vigor el viernes, y que también elimina el tradicional libro de familia. Hasta ahora la tramitación del acta matrimonial en los juzgados tenía una demora media de tres meses.

Los notarios deberán comprobar que los futuros cónyuges tienen capacidad para contraer matrimonio, y que no existen impedimentos como la minoría de edad (salvo emancipados), que estén casados con otras personas o que entre ellos haya parentescos prohibidos. Asimismo, deberán asegurarse de que no es un matrimonio simulado. El vicedecano del Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana y delegado de Alicante, Delfín Martínez, explicó que uno de los nuevos cometidos es evitar los matrimonios de conveniencia mediante entrevistas personales a los contrayentes, por separado, para comprobar si se conocen o no; situación que se produce para obtener la residencia y que puede ser un problema en una provincia con 145 nacionalidades diferentes como tiene Alicante.

También prestarán asesoramiento gratuito a las parejas, si así lo desean, sobre el régimen económico que regirá en su matrimonio y sobre la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales. «El notario le va a dar un valor añadido al matrimonio. En el acta se dejará constancia del régimen económico de los contrayentes con lo cual se elimina la inseguridad al respecto y resolvemos ese problema de derecho privado», dijo Martínez, quien apuntó que hay una directiva europea que establece el sistema que se utiliza como prioritario si los contrayentes no son de la misma nacionalidad.

El vicedecano destacó que la provincia es especialmente compleja a la hora de certificar el contrato matrimonial ante el testigo público, que es el notario, por su diversidad cultural, donde viven personas de diversas razas y religiones, aunque en los casos más sencillos, por ejemplo, una pareja española soltera o divorciada que opta por una boda civil ante notario, su situación podría quedar resuelta en una semana al poder hacerse ya todo el papeleo en el despacho notarial. Muy distinto, apuntó, al caso del enlace, por ejemplo, de un musulmán con una española cuando a él su religión le permite casarse varias veces, con lo que se complicaría la petición de documentación para certificar su estado. Lo mismo en el caso de una pareja del mismo sexo de la citada religión y de matrimonios religiosos por los ritos judío o musulmán, de los que pueden tramitar la documentación para su reconocimiento civil.

Será el Colegio Notarial de cada comunidad autónoma el que asigne el fedatario que hará el expediente previo al matrimonio después de que los contrayentes hayan rellenado un modelo de solicitud con los datos básicos, aunque la pareja podrá elegir, si lo desea, a otro notario para oficiar la boda tras recibir el acta inicial donde se declara la aptitud de ambos para el enlace y que no hay impedimentos a la celebración. El acta del expediente matrimonial tendrá un coste mínimo de 30 euros que se podrá incrementar en función de la nueva documentación que haya que aportar.

El procedimiento es el mismo que se hacía antes en el Registro Civil. El objetivo de esta reforma es reducir la hoja registral a un «folio único» en el que conste el nacimiento, el casamiento, los hijos o el divorcio. Para ello, sigue pendiente la digitalización que permitirá emitir el certificado en el momento.

1.500 bodas desde 2015 en la provincia de Alicante

Desde que en julio de 2015 entrara en vigor la ley de Jurisdicción Voluntaria que habilitó a los notarios para casar hasta el pasado mes de febrero han celebrado exactamente 1.499 matrimonios en la provincia de Alicante, y 2.573 en toda la Comunidad Valenciana. En toda España superan los 41.000 casamientos, que se han duplicado en los últimos años con respecto a los primeros de entrada en vigor de la medida. En cuanto a las separaciones y divorcios, entre 2018 y 2020 han dado fe de un total de 1.251 en la provincia, y 2.560 en toda la Comunidad.

Unión de parejas en peligro de muerte

Los notarios podrán casar por poderes y valorar la emancipación de un menor de edad

La reforma que amplía las competencias de los notarios también les permite casar a parejas en peligro de muerte. En estos casos, los fedatarios podrán celebrar primero el enlace y tramitar después el expediente matrimonial para comprobar que los cónyuges cumplen los requisitos legales. Delfín Martínez, delegado de Alicante del Colegio Notarial de la Comunidad, explicó el caso de una pareja que tenía el expediente hecho en el Registro pero no se podían desplazar al juzgado por el estado de uno de los contrayentes ni el juez al domicilio, así que él mismo fue especialmente autorizado para casarlos. El marido murió poco tiempo después pero este acto permitió a su pareja conseguir los derechos de pensión, entre otros. Martínez apuntó que los fedatarios también hacen cada vez más escrituras de uniones de hecho que dan derechos a estas parejas. Los notarios podrán casar por poderes y valorar la emancipación de un menor (hay países donde pueden casarse a los 14 años), una ampliación legal «mucho mayor de lo que parece», que permitirá descargar de papeleo a los registros civiles de los juzgados, que no daban abasto, dijo, sobre todo desde que están en vigor las restricciones del covid. El Colegio espera de hecho un fuerte incremento de sus tareas en cuanto acabe la pandemia, «es solo cuestión de tiempo pero lo vamos a notar», dijo Martínez. El decano Francisco Cantos , por su parte, cree que estas nuevas funciones demuestran la confianza depositada por la sociedad en el colectivo notarial.