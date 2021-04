Sanidad amplía a 16 semanas el tiempo entre dosis para los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca

Los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca tendrán que esperar al menos otras cuatro semanas más para saber cómo y cuándo completarán su inmunización, mientras se reúnen más datos sobre la seguridad de que reciban la segunda dosis de esta marca o la eficacia de combinarla con otras.

Es el plazo que este viernes se ha dado para tomar una decisión la Comisión de Salud Pública, que finalmente ha optado por ampliar a 16 semanas el intervalo entre dosis frente a las 12 que establece la ficha técnica de AstraZeneca y que recomienda la Agencia Europea del Medicamento (EMA), según informa la agencia Efe.

En la Comunidad Valenciana hay 196.843 personas menores de 60 años que han sido vacunadas con AstraZeneca y de ellos 50.960 deberían recibir la segunda dosis en las próximas cuatro semanas, según datos de la Conselleria de Sanidad. Siguiendo criterios poblacionales, en la provincia de Alicante serían cerca de 72.000 las personas menores de 60 años vacunadas con AstraZéneca, fundamentalmente profesores y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades han preferido recopilar antes más evidencia científica que garantice la seguridad de la vacunación con el suero anglosueco en este grupo de edad, en el que se desaconsejó su uso al confirmarse su vínculo con unos casos muy inusuales de trombos asociados a trombocitopenia.

En estas semanas se revisarán los datos de farmacovigilancia que se vayan publicando, así como la nueva evidencia que puedan arrojar estudios ya en marcha en varios países sobre la eficacia de combinarla con las de ARNm.

Uno de ellos es España, donde el Instituto de Salud Carlos III ha impulsado el ensayo clínico CombiVacs, que el viernes terminó de reclutar a los 600 voluntarios participantes, de los que 400 forman parte del grupo de intervención a los que ya se les ha pinchado Cominarty (Pfizer). Los resultados no se esperan antes de cuatro semanas, aunque en dos podrían estar algunos preliminares.

Ésta era la opción preferida por el Ministerio de Sanidad, tal y como avanzó el pasado miércoles su titular, Carolina Darias: «Mi opinión como ministra es esperar a los resultados del ensayo clínico», afirmó al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sobre este tema, presidente valenciano, Ximo Puig, ha destacado que «siempre» apoyarán «lo que las autoridades científicas determinen».

«No se trata de una opinión política sino científica. La EMA ha dicho que es razonable que se produzca una segunda dosis pero también es cierto que en estos momentos están reunidos las direcciones de salud pública y estamos atentos a la decisión que se tome y actuaremos en consecuencia para dar mayor seguridad a la ciudadanía», ha añadido.

Por último, la Comunidad Valenciana ha recibido la cifra récord de 401.000 vacunas para administrar la semana que viene, un envío que supera con creces a los de semanas anteriores. Con esta remesa tan importante de vacunas, el Consell prevé abrir más días los vacunódromos de IFA y Ciudad de la Luz y en un mes habrá operativos 50 puntos más de vacunación en toda la Comunidad.

Alumnos de Enfermería y Medicina que hacen prácticas en hospitales, sin vacunar

Los cambios de criterio con AstraZeneca dejan a medio inmunizar a numerosos colectivos

Los constantes cambios que ha habido sobre a quién administrar la vacuna de AstraZeneca, que en estos momentos está indicada para personas de entre 60 y 69 años, han provocado que haya colectivos que se han quedado a medio vacunar.

Es el caso se los estudiantes de Medicina y Enfermería que ahora comienzan sus prácticas en los hospitales. Los compañeros de cursos superiores que iniciaron estas prácticas meses atrás sí que fueron vacunados, pero no así estudiantes que empiezan ahora. Desde la Conselleria de Sanidad precisan que según la última actualización de la estrategia de vacunación, todo el personal que no sea de primera línea (es decir, que estén muy expuestos a la Covid) «deberá esperarse a ser vacunado una vez finalice el grupo de mayores de 60 años». Sanidad sitúa en tres semanas el fin de la inmunización de este grupo. Mientras, añaden, «estos alumnos pueden hacer prácticas pero no en zonas de exposición al virus y siempre protegidos».

Los veterinarios también estaban incluidos en los grupos prioritarios a proteger y estaban recibiendo AstraZeneca, hasta que el 7 de abril se suspendió la administración de esta vacuna a los menores de 60. Aún no saben cuándo serán llamados los profesionales que se han quedado sin vacuna. Una situación similar ocurre con los fisioterapeutas, así como con el personal de Cruz Roja.