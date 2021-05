Granjas escuela huérfanas de la alegría de los más pequeños

No son albergues, ni hoteles, ni tampoco safaris o academias, sino que suponen en cierta medida una simbiosis de todo ello, donde, habitualmente, los más pequeños aprenden a mejorar sus habilidades sociales, disfrutan del tiempo libre e interiorizan conocimientos de otro modo, todo ello en marcos poco habituales, sobre todo para los que residen en las ciudad, ya que todo ello se produce en contacto directo con los animales y la naturaleza. En la provincia subsisten cerca de diez empresas de este tipo.

«Nosotros vivíamos de visitas escolares, de viajes de fin de curso, de convivencias y cumpleaños», relatan desde la granja escuela La Loma, en la pedanía ilicitana de Valverde Alto, posiblemente la más veterana de la provincia de Alicante con 32 años a sus espaldas. Su director, Gregorio Rosillo Garrido, recuerda que a estas alturas deberían tener en mayo y junio todo completo de reservas. Ahora, algún que otro colegio de forma esporádica ha llamado para pedir información, pero no aseguran nada. «Ya no es volver, es que cuando vuelvan los grupos tienen que ser más reducidos», indican desde este núcleo zoológico que, por ejemplo, cuenta con unas 40 cabras y ovejas, burros, tortugas, patos e incluso un emú. A todos ellos hay que seguir dándoles de comer y asegurar el veterinario. «Aquí no puedes cerrar la puerta e irte. Hay que seguir pagando luz, agua, mantenimiento de la vegetación...», agrega.

En la misma línea se expresan desde Granjilandia, en Ibi. Beatriz Coloma recuerda cómo lo normal era tener, en temporada alta, cuando llega el buen tiempo, entre 50 y 70 escolares al día. «Se nos canceló toda la agenda, familias y grupos reducidos incluidos», rememoran desde este negocio familiar que se deja unos 300 euros al mes entre comida y veterinario para los animales. «Estamos subsistiendo. Hemos acudido a una ayuda del Ayuntamiento y a otra de autónomos, pero esas ayudas son para mantenernos con los impuestos», apunta.

Cinco caballos, unas quince cabras o medio centenar de gallinas son algunos de los atractivos que de entrada se encuentran profesores, padres e hijos al llegar a este enclave, con diez años de vida, y que también ofrece escuelas de verano a los pequeños de la casa mientras los padres trabajan.

Esta granja escuela es también la casa de la familia que lo regenta y sobre las 17 horas como tarde solían irse los grupos, ya que aquí no se puede pernoctar, algo que sí ocurría en la granja escuela Riera de Agres, una casa señorial rehabilitada del siglo XIX y que el covid ha clausurado. Al menos temporalmente

«Las condiciones de apertura son inviables. La idea es volver a abrir, pero con otras condiciones», indican desde este centro de educación ambiental ubicado a unos 20 kilómetros de Alcoy desde el que reconocen que «la inversión es mucha y los ingresos cero». Pero no solo es cuestión de dinero: «No entendemos que vengan aquí niños y no se puedan relacionar, que no puedan juntarse, jugar y compartir espacios. Aquí las estancias son compartidas y ocupar solo la mitad del aforo...», señala una responsable de este complejo, el cual recibía a escolares de Alicante y Valencia, provincias desde donde se fletaban autobuses con unos 50 niños y que ahora, para una veintena de menores, no merece la pena ni a la empresa de transporte ni casi a la granja escuela movilizarse. Más que nada porque hay que contratar por adelantado a limpiadores, cocineros, monitores… y nadie asegura que no se vayan a cancelar las excursiones de repente.

«Estamos muriendo en silencio», resume Carolina Alonso, la situación de las granjas escuela como la suya de Agost, a la vez que recuerda que hay que remontarse a septiembre de 2019 para verlo todo con perspectiva, ya que es en ese mes cuando para ellos arranca la temporada baja y se mantienen todo el año con lo que se gana de marzo a agosto.

«Podemos estar abiertos, pero si llamas a colegios, guarderías o AMPAs te dicen que lo dejan para otro año. Por tanto no tenemos clientes», explica la directora de Sol de Camp, cuyos vecinos de Agost, asociaciones y empresas se han volcado con donaciones, incluso comida para los animales, más de 40 todos ellos de recogidas y rescates.

Carolina Alonso, que ha tenido incluso que buscarse otro trabajo para no despedir a su personal, recuerda no obstante que hay varias granjas escuela en la provincia que han echado el cierre.

Beatriz Coloma cree que la normalidad a estos negocios no llegará al menos hasta dentro de un año, cuando la vacunación se espera que haya sido total. Y es que los colegios programan a principio de curso las visitas y van reservando con antelación, de ahí que estas escuelas granjas contabilicen 2021 también como un segundo año perdido.

«Este es un sitio seguro. Las instalaciones se cierran para los grupos burbuja, por tanto la pregunta es ¿por qué no vienen ya los niños», reflexiona por último Carolina Alonso.