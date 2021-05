La pandemia aumenta la demanda de huertos de cultivo ecológico para autoconsumo

La demanda de huertos ecológicos en los que cultivar hortalizas para autoconsumo atraviesa por un auge nunca visto antes de la pandemia. El interés crece entre familias con niños, estudiantes, jubilados y trabajadores de cualquier edad que viven en los grandes municipios de la provincia, quienes buscan un espacio en contacto con la naturaleza, el aire libre y el sol. En Alicante y Elche hay ecohuertos con listas de espera de hasta cien personas que desean tener una pequeña parcela donde sembrar de forma ecológica sus verduras que, una vez que crecen, cosechan y se llevan a casa para uso propio, además de hierbas aromáticas y flores.

«Es una vuelta a la tierra, que falta hacía», afirma Thomas Ienco, especialista en jardines y huertos terapéuticos, y director de actividades en «La granja de Masphaël», en Alicante. Estos huertos ecológicos tienen tres años pero nunca antes habían sufrido una demanda como la actual. Hasta septiembre solo tenían alquilados ocho y ahora están copados los 50 con que cuenta esta finca, que tiene lista de espera. La granja, en la partida de Bacarot, cuenta con 5 hectáreas, por lo que podría ampliar su espacio para alquiler de huertos ecológicos «pero no es el objetivo único. Es solo una parte de lo que hacemos». También realizan actividades en el ámbito educativo y medioambiental. «Trabajamos con abejas en proyectos de apicultura sostenible con colegios, tenemos un aula de educación con polinizadores, realizamos terapias asistidas con animales (burros y jardines), y desarrollamos proyectos innovadores de cultivo de setas que no hay en la provincia de Alicante por las condiciones climáticas».

Los huertos están equipados con riego por goteo y proporcionan a los socios (la granja está gestionada por una asociación bajo el paraguas de la permacultura, es decir, el ecosistema natural) las herramientas necesarias para cultivar. «¿Qué cuándo estamos aquí? De sol a sol. Viene gente desde las 8 de la mañana, sobre todo los domingos, y en verano los últimos se van a las diez de la noche», afirma Ienco, naturópata del Australian Institute of Applied Sciences, experto también en terapia asistida con asnos y que además reside en la granja.

El alquiler de las parcelas individuales cuesta 25 euros al mes para un espacio de 50 metros cuadrados, y 40 euros al mes el de 100 metros cuadrados, aunque ahora mismo no hay ninguno disponible. Esto representa para la asociación una entrada de ingresos que le permite sostener el resto de programas. Al ser una granja ecológica prohíbe el uso de cualquier producto de tratamiento. «Uno de los objetivos de los huertos es educativo. Muchas personas nunca han tenido experiencia en el campo, y ven que cultivar su alimento, es decir, el oficio de agricultor, no es fácil, y que el producto no es tan perfecto como lo venden en el súper. Cuando cosechan, preguntan por qué algo sale mal ya que en España se venden las hortalizas y verduras perfectas, limpias y brillantes, pero la cadena de producción tiene mucho de desperdicio, no encuadra en lo que el consumidor presupone».

Al ser además alimentos para consumo propio, a las familias les supone «un ahorro de dinero». Según un observatorio, el consumo de frutas y hortalizas ha aumentado un 40% desde el inicio de la pandemia. La moda de los huertos ecológicos llega también a internet con un incremento de los anuncios de espacios de alquiler para cultivar.

Más de un centenar de personas están en lista de espera para optar a alguna de las 37 parcelas del huerto de Felip de Elche, que ya están asignadas. Esto también da idea de la acogida de este ecohuerto urbano, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación de vecinos de El Raval que ha tardado diez años en fructificar, y que ha culminando en plena pandemia.

En Elda la dinámica de estos huertos ha sido distinta y muchas personas mayores desisten de ir a cuidar su parcela por temor a contagiarse de covid. En esta zona de la provincia casi todo el mundo tiene un campo o huerta donde plantar sus hortalizas, por lo que la demanda se aleja, frente a lo que ocurre en los grandes municipios urbanos.