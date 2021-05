«El covid ha puesto de manifiesto que los fisioterapeutas somos fundamentales»

Cuando aterricé en el hospital, en marzo de 1988 la Fisioterapia era la gran desconocida, entonces era una especialidad de ATS, lo que hoy es un diplomado en Enfermería. Era desconocido incluso entre los propios compañeros. Recuerdo cuando un digestivo me dijo: ‘Antonio, ¿esto sirve para algo?’. En mayo acepté la coordinación de Fisioterapia y, tal fue la preocupación que tomé, que decidí hacer unos talleres informativos para todos los profesionales del hospital y así pudieran conocer cuál era la labor que hacíamos en Rehabilitación. La evolución ha sido enorme: de ser unos desconocidos a imprescindibles en la actualidad.

¿Qué hospital encontró y cuál deja?

Al principio la Fisioterapia era muy básica. Decidimos que había que crear «especialidades» dentro de la Fisioterapia: Pediatría, Neurología, Respiratorio,...El gran salto se produjo en 2005, con la integración entre Primaria y Especializada. Al fusionarse, el adjunto de fisioterapia pasa a ser coordinador de departamento y me nombraron el primer adjunto coordinador de departamento de la Comunidad Valenciana. Ya dirigimos nosotros la Fisioterapia. El hospital fue pionero y comenzamos a tomar protagonismo. Instauramos las agendas electrónicas, registrando en la historia del paciente nuestra labor. Cualquier sanitario que entre en Abucasis ve nuestra gestión. Todo esto lo han seguido muchos departamentos como Orihuela, Villajoyosa, San Juan y Alicante, que ya tienen adjunto coordinador de Fisioterapia, solo queda Elda y Alcoy que aún no han nombrado adjunto.

Lo dejo siendo pioneros en la provincia de Alicante, hemos crecido y somos referencia.

Liderar un equipo de gestión no es fácil. ¿Qué receta ha llevado a cabo para estar en el cargo más de 30 años?

Compartirlo y delegar. Hay un equipo de gestión, somos una familia. Como gestor he hecho nombramientos: responsable de docencia, en Abucasis, en poscovid, en escuelas de hombro y espalda, hidroterapia y amputados. A parte de gestor hay que trabajar siendo fisioterapeuta, de 8 a 11h me dedico a los pacientes y después a la gestión.

Hay un chascarrillo que dice que fue usted quien sacó a la fisioterapia de los sótanos del hospital. ¿Con qué equipo y ayuda contó?

Al principio estábamos en un sótano y, muchas veces, hemos tenido más de un metro de agua con las tormentas, entraba el agua a mares y, una vez, se nos cayó la pared del Gimnasio. Cuando construyeron la U.I.A.E., contaron con nosotros. Diseñamos, Severiano Laborda y yo, junto con los arquitectos, la parte de Rehabilitación. Ahora tenemos un servicio amplio y muy bien dotado, el mejor de la provincia de Alicante, al ser diseñada por el fisio junto con el médico rehabilitador. Salimos de los sótanos a la planta baja ¡es un logro!

En todos estos años también se ha dedicado a la docencia. ¿Cuál fue su papel en la Universidad Miguel Hernández?

En 1997 se creó la UMH y el grado de Fisioterapia. Junto a Vicente Toledo y Marisa Bataller, organizamos la titulación y su desarrollo, sin tener ni idea de lo que era una universidad ¡eso era tela marinera! Fue un reto importante. En la actualidad, el Hospital General de Elche está considerado por los alumnos como número uno en formación, tenemos seis profesores asociados y el resto colaboradores. Recibimos 18 alumnos. Fuimos pioneros, es el hospital más reconocido en docencia y seguimos estimulando.

La tercera ola golpeó duramente al hospital. Hubo que adaptar espacios para camas y enfermos. ¿Cómo fue la organización?

Nos ha servido para actualizarnos mucho. En marzo de 2020 nos viene una pandemia, no teníamos medios para combatirla, no sabíamos nada. Los sanitarios hemos corrido un riesgo enorme, sobre todo, en la primera ola. Posteriormente ha ido mejorando. En el servicio, antes del covid, recibíamos unos 500 pacientes al día. Pasamos a 120. Eso fue brutal, repercutió en una lista de espera. Para combatirla hicimos unos vídeos dando indicaciones, se colgaron en las redes sociales y los pacientes podían hacer la rehabilitación en casa.

La tercera ola fue muy dura. Perdimos el 90% del servicio , llegando a tener 28 enfermos no covid en el Gimnasio, sala de Electroterapia y Neurológicos. Al nos disponer de ellas potenciamos la Primaria, desplazando a algunos fisios a los centros de salud.

¿Cuáles son las secuelas poscovid más frecuentes que tratáis en Rehabilitación?

Cuando la ola mejora, retomamos el servicio. Las secuelas más graves son las de los pacientes que vienen de la UCI. El poscovid es criminal: patologías respiratorias con una disminución de la capacidad respiratoria; musculares y neurológicas con pérdida de coordinación, algunos pacientes van en silla de ruedas y hay que activarlos. La gerencia se implicó y consiguió cinco contratos ya que el déficit estructural en plantilla es de 4 profesionales. Desde aquí pido que se queden en plantilla. De estos, hay uno en UCI, otro en Primaria y los otros tres en Rehabilitación.

Ahora tenemos 128 pacientes en tratamiento poscovid, una cifra enorme. Si se suspenden los contratos el 31 de mayo, ¿qué hacemos? Los traumatólogos están comenzando a operar ahora y el 80% de las intervenciones vendrán a Rehabilitación. Necesitamos más personal.

¿El covid ha puesto de manifiesto que sois sanitarios de primera?

Fundamentales. De no conocernos y decirme: ‘Oiga, ¿esto sirve para algo?’ a participar en todos los grupos del hospital.

¿Hay algo que le haya quedado por hacer?

Nos queda por hacer la Unidad de Daño Cerebral. Me lo han prometido ¡y no me lo creo! Otra cosa pendiente es el aumento de la plantilla estructural, reclamando que estos profesionales se queden.

Antonio Jorge se despidió el viernes después de 33 años dedicados a la Fisioterapia en el departamento de Elche. «Paso a la reserva, la gente que llega viene con muchas ganas y, a partir de hoy, van a funcionar de maravilla. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones», concluye el profesional sanitario.