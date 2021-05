Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, regante del Tajo-Segura, y negociador en su día del Memorándum que regula hasta el momento los aportes del trasvase de Alicante y Murcia, acusa a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, de basarse en datos erróneos para tratar de explicar la razones que esgrime el Gobierno para modificar las condiciones del trasvase. Urbina sostiene que el Tribunal Supremo obliga a revisar los caudales ecológicos del Tajo “no a aumentarlos. Es más estudios técnicos sostienen que incluso se podrían reducir”. Urbina insiste en que “el problema del Tajo no es el trasvase, es el agua mal depurada de Madrid y acusa a Morán de faltar a la verdad al insinuar que la ministra Teresa Ribera sí se ha reunido con los agricultores. “El señor Hugo Morán cuando habla y lleva haciéndolo así más de dos años demuestra su escasa o mejor dicho nula formación profesional en los temas de planificación hidrológica, y demuestra una predisposición total a eliminar cualquier trasvase, sin dar ninguna alternativa posible. haciendo gala de su ideología y sectarismo, irracional e irresponsable, para un representante del estado español”, sostiene Urbina, tras la entrevista publicada el pasado viernes por este periódico con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

¿En qué se basa para ser tan duro”

“En sus declaraciones a INFORMACIÓN afirma que aparte de las opiniones técnicas, para tomar decisiones se tienen en cuenta otras. ¿ Cuáles son? ¿Económicas? Nos están arruinando. ¿Sociales? Nos dejan a miles de familias sin trabajo y sin futuro. ¿Medioambientales? Arrancando árboles y aumentando la deforestación no creo que el futuro sea muy ecológico. Entonces ¿ Cuáles son esas cuestiones que hacen cambiar de criterio a los representantes de un Estado que dejan de cumplir su obligación, de aportar 400 hm³ para regar nuestros campos de vida y cultivos”.

¿Por qué están tan preocupados ante el posible aumento de los caudales ecológicos?

“A Hugo Morán le recordaría que la obligación del Gobierno es suministrarnos 600 hm³ al año, que es lo que se fijó cuando se abrió el trasvase, con una calidad y precio adecuados, aunque se traiga el agua de Marte. Es su problema. Pagamos tasazo, Impuesto por recibir 600 hm³. Lo de aumentar los caudales ecológicos, porque hay sentencias, el Estado sabrá. El Tajo desde Bolarque hasta Aranjuez, tiene desde hace muchos años 6m3/s como caudal mínimo. Ahora lo pueden llamar como quieran, pero los expertos dicen que con 4 m3/s sobra para mantener el caudal ecológico. No hay que aumentarlo, al revés hay que bajarlos”.

¿Bajarlos?

Urbina sostiene que “el problema es que a partir de Aranjuez, desembocan en el Tajo los caudales del río Jarama y en los caudales los retornos -aguas mal tratadas- de la depuración de una urbe como Madrid, que tiene 6,5 millones de vecinos, que como mínimo lleva 30 m³/s. El caudal en el Tajo es bueno, el problema es la calidad de sus aguas a partir de Aranjuez, que ya no dependen de los aportes de los embalses de cabecera”.

Hugo Morán habla de cinco sentencias

El presidenta de la SAT San Enrique tampoco opina igual que Hugo Morán sober las sentencias del Tribunal Supremo que han dictado que hay fijar los caudales ecológicos del Tajo, “pero no dice el valor. Nosotros sostenemos que desde Bolarque hasta Aranjuez, que es nuestra responsabilidad, el agua está bien, porque desde hace 70 años, funciona un caudal mínimo de 6m3/s, producto de la refrigeración de la central eléctrica. Ahora ese caudal le podemos llamar ecológico, y, o dejar los 6m3/s o bajarlos inclusive, que la central ya no está. Ese es el debate. De Aranjuez hacia abajo es la comunidad de Madrid con sus aportes del Guadarrama, Jarama y Manzanares, lo que tienen que hacer es depuren bien sus aguas”.

¿Peligra el trasvase?

“Hugo Morán tiene que recordar, si lo sabe, o conocer que los embalses de Entrepeñas y Buendía se hicieron y dimensionado, para retener agua pública, para los usos del trasvase. Y que esa agua regulada es de todos, y su responsable de su reparto equitativo, equilibrado y sujeto a las normas es él. Además de que tiene que ser consciente que desde hace muchos años se quieren incrementar los caudales ecológicos falsamente. Se buscan clientes de abastecimientos falsos, como los de Puertollano y Ciudad Real etc etc, todo por intentar reducir los trasvases al Levante”

¿Qué opina de la postura del Gobierno de que en 2013 no se escuchó a los técnicos para elaborar el Memorándum en vigor?

En cuanto a la valoración que Hugo Morán hizo del Memorandum acordado en 2013 sin escuchar a los técnicos, Ángel Urbina, que participó en las negociaciones, asegura que es falso. “Como miembro de aquella comisión y técnico de ella no falte a ninguna reunión en los casi dos años que duró. Lo que dice no es cierto. El PSOE se dedicó a criticar el acuerdo y las leyes, la reserva de 400 hm3, que subíamos la reserva y ahora se quiere subir e incrementar los caudales circulantes del Tajo, para diluir la porquería de Madrid, cuestión prohibida por la Ley. La negociación fue larga y complicada y todos cedimos algo. Incluso algunos políticos de todas las autonomías, como la de Castilla-La Mancha, que al final lo entendieron. ¿ Quién ha sembrado ahora el odio y la locura actual?. Técnicos no, seguro”.

Urbina finaliza subrayando que “la ministra Teresa Ribera nunca nos ha recibido, a ningún regante de España y se esperó al 22 de marzo, Día Internacional del Agua, para hacer un mitin político en Castilla La Mancha, anunciando la muerte del Tajo-Segura”.