Entidades sociales critican el proyecto para el futuro contrato del transporte urbano de Alicante por "continuista"

Cinco entidades sociales de Alicante, entre ellas la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L’Alacantí (PCM), critican el Proyecto de Servicio Público (PSP), trabajo previo a la redacción del pliego de condiciones del próximo contrato. Este martes finaliza el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto técnico impulsado desde el bipartito. "Estamos ante un momento decisivo en el futuro de la movilidad colectiva de la ciudad de Alicante. Después de una concesión de cincuenta años, más una prórroga de dos años, que ahora habrá que volver a decretar, no es posible que el Proyecto de Servicio Público (PSP) de transporte urbano presentado sea radicalmente continuista y no tenga la voluntad y la ambición de plantear una alternativa real al uso del vehículo privado en la ciudad y la capacidad de aumentar usuarios/as del transporte público", señalan en un comunicado firmado por la Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP) Comisiones Obreras (CCOO l’Alacantí-Les Marines), el Consejo Sindical Obrero (CSO), Fridays For Future Alicante - Juventud por el Clima Alicante, la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L’Alacantí (PCM), Unides Podem Alacant y Compromís per Alacant..