El Hospital de Sant Joan cumple 30 años

“Mucho y bien ha cambiado el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant en estos 30 años para posicionarnos como un centro de vanguardia del siglo XXI”, ha señalado la doctora Beatriz Massa, gerente del Departamento de Salud de Alicante – Sant Joan d’Alacant, en el discurso de apertura del acto. Massa ha destacado las sucesivas ampliaciones de las instalaciones, de la cartera de servicios y de los equipos tecnológicos del centro, así como su posicionamiento como hospital de referencia autonómica y nacional en especialidades como Oncología radioterápica, Medicina nuclear, Cirugía maxilofacial, Traumatología de tumores óseos y partes blandas u hospitalización de pacientes con trastornos de alimentación, entre otros.

La gerente del departamento también ha subrayado la labor docente e investigadora del hospital, “que cuenta con un número cada vez más importante de residentes médicos, de enfermería y otras categorías en formación que aportan valor y conocimiento al resto de profesionales”.

Aspectos que también ha destacado Ana Barceló, consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, en su intervención en el acto, a los que ha añadido la proyección internacional del Hospital y sus profesionales gracias a su labor sanitaria de calidad, su esfuerzo y su profesionalidad.

Asimismo, la responsable de la salud pública valenciana ha querido aprovechar la ocasión para agradecer “el trabajo realizado en las circunstancias extremas a las que os ha sometido el coronavirus. Contáis con todo el reconocimiento de la población. Nos sentimos orgullosos de vuestra dedicación”.

En la misma línea, Jaime Albero, alcalde de Sant Joan, ha agradecido a los profesionales del centro su labor no sólo durante la pandemia, sino en los 30 años en los que han formado parte de la vida y la salud de los alicantinos y los sanjuaneros: “Este hospital ha dado muchas alegrías a todos los vecinos de Sant Joan. Muchas gracias de parte de todos por el gran trabajo que hacéis”.

Tras la intervención de las autoridades, actuales y antiguos trabajadores del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant han recordado vivencias, profesionales y personales, de sus años de trabajo en el centro alicantino. Todos han coincidido en la gran hermandad entre los trabajadores que siempre ha caracterizado a esta institución.

“Los compañeros del hospital se convierten en tu familia”, ha señalado Rosa Bermejo, jefa de la Sección de Ginecología y Obstetricia. “Somos un equipo, estamos muy unidos. Si los amigos son la familia que elegimos, yo elijo a los profesionales de este Hospital, que me han demostrado que están siempre para todo. Ese es el gran valor de este centro”.

Amelia Carbonell, enfermera de Reumatología, por su parte, ha querido destacar la vocación asistencial y humanitaria del personal del Hospital de Sant Joan, que no sólo cura a los pacientes, sino que también se esfuerza por cuidarlos y tratar de que se sientan arropados en todo momento.

“Estamos aquí por y para los pacientes. En estos años he aprendido a escuchar y tratar a los demás, compañeros y pacientes, como a mí me gustaría ser tratada. He intentado mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la Enfermería, y no lo he hecho sola, no podría haberlo hecho sin el magnífico equipo humano del Hospital”, ha dicho.

Por último, la doctora Elena Díaz, jefa de Sección de Urgencias, ha cerrado el acto con una crónica de la crisis sanitaria que ha marcado el 30 aniversario del Hospital Universitario de Sant Joan d’Alacant. “¿Hemos tenido miedo? Sí, a contagiarnos, a contagiar a nuestras familias, a no poder atender bien a nuestros pacientes. Pero ese miedo no nos ha paralizado, sino que nos ha hecho avanzar. Hemos aprendido a marchas forzadas y nos hemos esforzado más allá del límite de nuestras energías. Todo eso ha hecho que cada vez hayamos podido afrontar la pandemia con mejores perspectivas”, ha señalado la Dra. Díaz.

La jefa de Sección de Urgencias ha explicado que el Hospital de Sant Joan d’Alacant se empezó a preparar para afrontar posibles contagios de coronavirus desde finales de enero de 2020 con la poca información que en ese momento había disponible. Después, cuando el virus se extendió y se declaró el estado de emergencia, los profesionales del centro alicantino se fueron reinventando, habilitando espacios nuevos para tratar a pacientes Covid y aprendiendo a diario para tratar de salvar el mayor número de vidas posibles.

“Este año nos ha demostrado que, cuando la vida nos pone retos, respondemos, porque en las dificultades somos mejores. Nos hemos esforzado mucho, y ahora miramos al futuro con esperanza e ilusión”, ha señalado la Dra. Díaz.