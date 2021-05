Repulsa por el ataque homófobo del Tossal con ausencia de Vox

Todos los grupos políticos, salvo Vox, han estado representados este mediodía en el acto de repulsa contra la agresión homófoba del Tossal, en la que una veintena de personas apaleó a un hombre. En la protesta han estado presentes la vicealcaldesa de Alicante y responsable del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Cs), los concejales Manuel Jiménez y Lidia López (PP), junto a los miembros de la oposición Llanos Cano y Manuel Martínez (PSOE), Xavier López y Vanessa Romero (Unidas Podemos) y Rafael Mas (Compromís).

El acto estaba convocado por las entidades "Entendemos" y "Alicante Entiende", que han reclamado "unidad política" para acabar con hechos homófobos como el sucedido en febrero en Alicante. "Nos hemos reunido hoy aquí en señal de repulsa a la agresión. Ahora ellos, los agredidos [dos personas más pudieron huir antes de ser agredidos], son los importantes, al igual que todos aquellos que están estigmatizados. Es clave la unidad de los políticos y de los colectivos porque hablamos de hechos muy graves", señaló José Ramón Samper, portavoz de las entidades convocantes, que agradeció el trabajo realizado por la Policía Nacional en la identificación de los agresores. Al respecto, las entidades solicitan al Ayuntamiento que "ponga en marcha" el recientemente aprobado Plan LGBTI para avanzar en el "trabajo de concienciación".

La vicealcaldesa Sánchez, por su parte, ha asegurado que Alicante es "una ciudad amigable", donde no tienen cabida agresiones como la homófoba del Tossal. "No puede ser que la diversión de alguien sea salir de jauría a la caza [de personas homosexuales]", ha añadido Sánchez, quien no ha concretado si finalmente el Ayuntamiento ejercerá la acusación popular en el caso.

La popular Lidia López, como representante del grupo popular, ha recordado las palabras de condena del alcalde, Luis Barcala, durante el pleno del pasado viernes. "Condenamos cualquier acto violento", ha recalcado.

Desde la oposición, el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, ha incidido en que es momento de implantar "políticas LGBTI" para que Alicante sea una "ciudad acogedora", con acciones "firmes contra el odio", en alusión a los mensajes de la ultraderecha. Desde Compromís, el concejal Rafael Mas ha subrayado que "la sociedad alicantina no va a permitir acciones homófobas", porque es una sociedad "inclusiva".

Esta tarde está prevista otro acto de condena, a las 19 horas en la plaza de la Montañeta. En este caso convocado por Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la Homofobia.