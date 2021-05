Vecinos de Rabasa exigen la retirada de 100 postes de las aceras y de su maraña de cables

Hay residentes que no lo ven tan claro, de ahí que hayan solicitado por registro al Ayuntamiento que dé «las órdenes oportunas» para que se retiren los postes como ya se ha hecho con las farolas antiguas de las calles. En el escrito, firmado por Ventura Rodríguez y dirigido al alcalde, señalan que «en breves fechas se van a acabar las obras de reurbanización del barrio de Rabasa (...). Observamos que los postes de telefonía, luz y demás artilugios que todavía están por las aceras y por los tejados con el cableado siguen en el mismo sitio».

Según precisa Rodríguez, «se supone que se incluye en el proyecto pero las obras van muy avanzadas y estamos un poco moscas porque todo sigue ahí. Hasta que no lo quiten no nos lo creemos. Es una maraña de cables cruzada que da vergüenza, lleva así 30 años, desde que era alcalde Lassaletta». Los vecinos reclaman la retirada de 81 postes de teléfono y otros 23 de luz de las aceras, y de 134 postes de hierro, con su cableado, de tejados y terrazas. De no ser así a la finalización de obras, anuncian movilizaciones.

La presidenta de la asociación de vecinos Sagrada Familia de Rabasa asegura que los postes se irán quitando progresivamente de las aceras, en una tarea complicada al ser cables de alta tensión y telefonía.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, explica también que se firmaron sendos convenios con Iberdrola y Telefónica, que se encargarán de la retirada de estos antiguos postes, salvo aquellos que estén en propiedad privada, y que, tanto el cableado de la luz como las líneas del teléfono, irán por el subsuelo. Desde la concejalía explicaron que este proyecto, en el que colaboró la asociación vecinal, se explicó en una visita a las obras de Santos y el alcalde.