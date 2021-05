Ximo Puig: "Apoyamos el palacio de congresos pero debe ser de calidad y mejorar la imagen de Alicante"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respalda la construcción del palacio de congresos en el puerto de Alicante, pero ha advertido que se apoyará siempre que sea “un proyecto que sea posible técnicamente y de calidad”. “Estoy informado de ello desde hace unos meses por la Autoridad Portuaria de Alicante, que me trasladó la oportunidad de que una parte del puerto acoja el palacio de congresos que tanto necesita Alicante. Todas las propuestas positivas que mejoren la ciudad de Alicante, la Generalitat las recogerá y las reforzará”, subraya Puig, quien, no obstante, ha apuntado que “la única noticia que tengo es la directa de la Autoridad Portuaria y comentarios del presidente de la Diputación y el alcalde de Alicante. Ahora habrá que ver si es posible o no es posible, las consideraciones de carácter técnico...”. Puig ha señalado, por otro lado, que “lo que está muy claro es que debe ser un proyecto de alta calidad, porque es un espacio que representa a la imagen de la ciudad de Alicante, por lo que debe ser de calidad y también que ayude a mejorar la imagen global de la Comunidad Valenciana y de la ciudad de Alicante”. El jefe del Consell se ha expresado de esta manera tras participar en una acto en la Ciudad de la Luz de Alicante.

El Consell tiene, en este sentido, la última palabra sobre la ubicación del palacio de congresos en el puerto. La presentación el pasado viernes de un borrador con las líneas maestras de lo que el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación quieren que sea el proyecto del futuro gran centro de congresos entra ahora en un largo camino administrativo en el que va a ser clave la posición de la Generalitat, ya que serán los técnicos de las consellerias de Urbanismo y Transición Ecológica los que tengan que determinar si el complejo cabe en el puerto, antes, incluso de que se pronuncie Puertos del Estado. En concreto en los muelles 7 y 9 cuyo uso actual es exclusivo para carga y descarga de mercancía portuaria, algo que habrá que cambiar y tiene un procedimiento complejo que al final pasa por València, como ha sucedido, por ejemplo, con la colocación el muelle 5 de un edificio del Distrito Digital y la transformación del complejo de ocio de Panoramis en un centro de negocios, ya que en esa zona portuaria el uso máximo para oficinas era del 25% y ha habido que aumentarlo al 85%. La tramitación es larga y puede durar dos años.

El cambio de uso en los muelles 7 y 9 para acoger el palacio obliga, en primer lugar, a que se cree un consorcio para impulsar el proyecto, ya que ahora mismo, por muy buenas que sean la intenciones, el Ayuntamiento y la Diputación no pueden solicitar la concesión, ya que si fuera así la Autoridad Portuaria debiera denegarla porque en dichos muelles el uso es exclusivamente portuario.