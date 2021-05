Las Hogueras celebrarán en junio actos aplazados como la elección de la Bellea y la Gala del Puerto

Mientras la Conselleria de Sanidad ha dado luz verde a celebrar las Fallas, que todo apunta a que serán en septiembre, las Hogueras de Alicante no quieren hablar de nueva fecha para las fiestas oficiales de Alicante hasta que el Consell dicte las nuevas normas y autorice los actos previos pendientes, aparte de que la Federació entiende que no se puede comparar la situación entre las dos ciudades. «Ellos tienen las Fallas terminadas en la Feria de València listas para sacarlas, y aquí no están los monumentos hechos y queda mucho por hacer. Aunque dicen que va a haber Fallas eso es muy genérico, hay que ver qué nos dejan hacer las autoridades sanitarias. Si es plantar monumentos y pegarles fuego eso no es una fiesta que involucre a una ciudad al completo. Aparte de que hay que celebrar los actos previos para seguir adelante. La celebración de las Hogueras vendrá después», señaló este miércoles la presidenta de la entidad, Toñi Martín-Zarco. La renovación de cargos no se pudo realizar en 2020 y el calendario se ha modificado cuatro veces por la evolución de la enfermedad, de ahí que la Federació quiera aprovechar las fechas libres en junio por la cancelación de las Hogueras para celebrar la Gala del Puerto y elegir a las nuevas Belleas y damas, que darán el relevo a las de 2019. Previamente, deberán cerrarse las entrevistas del jurado a las candidatas adultas y, en el caso de las infantiles, las convivencias, una tradicional comida y una visita museística.

Este calendario se fijará el domingo en la asamblea telemática a la que están citados unos 150 festeros. El primer fin de semana de junio se baraja para los actos pendientes con el jurado; el segundo para la Gala del Puerto; y en el tercero los festivales para elegir a la nueva corte del fuego, aunque no se descarta una propuesta que puede gustar a los festeros: celebrar las galas los días 22 y 24 de junio, festivos, coincidiendo con las fechas naturales de las Hogueras y el día de Sant Joan. Entre el 25 y el 27 de junio la Plaza de Toros, escenario habitual de las galas de candidatas, acogerá un festejo taurino con motivo del 50 aniversario de la alternativa del torero José María Manzanares, con lo que esas fechas están ocupadas. La proclamación sería en julio dado que hay que dejar dos semanas desde la elección para la confección de los trajes oficiales.

Las fechas que se barajan para renovar la corte del fuego son el fin de semana del 18 al 20 de junio, y los días 22 y 24

El Ayuntamiento ha pedido al Consell un aumento al 50% del aforo autorizado en la Plaza de Toros para que se puedan celebrar conciertos, actividades taurinas y la propia elección de la Bellea con la asistencia de 5.000 personas. Según la norma sanitaria actual, en el coso pueden entrar 2.000, una cifra de espectadores que, según Martín-Zarco, haría viable también los festivales, para los que la entidad cobra entrada de cara a financiar los gastos de organización de unos actos que cuestan unos 70.000 euros.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, explica que se pidió en una reunión con la Dirección General de Espectáculos que se incrementase el aforo autorizado a la mitad de la plaza, donde caben 11.300 personas, manteniendo el distanciamiento social. Jiménez se refirió a los pasos que se están dando en València a través de la mesa coordinadora de Fallas, que quiere sacar un compromiso de la Generalitat sobre la celebración de las fiestas populares y patronales. También reclaman casales abiertos con mesas para seis personas.

Aunque se esperaba que de la asamblea del domingo saliera un acuerdo de los festeros sobre si este año habrá Hogueras o se descartan, la convocatoria se ciñe estrictamente a «planteamientos y propuestas de actos y actividades del ejercicio 2021», por lo que la decisión se adoptará en una votación posterior. Si se cancelan definitivamente las fiestas hasta 2022, como apuntan los últimos sondeos entre las comisiones, la Fiesta emplaza al Ayuntamiento a involucrarse programando la plantà de la Hoguera oficial o una Ofrenda a la patrona de Alicante en agosto, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Remedio. Las Fallas quieren celebrar su Ofrenda y Sanidad se opone porque no quieren concentraciones de público.