Cacerolada de los hosteleros de la Explanada tras ocho meses cerrados por obras

Los hosteleros del tramo de la Explanada que está en obras, y que llevan ocho meses cerrados a causa de esta reforma, reclaman al Ayuntamiento que acelere la intervención para poder abrir en junio, o algún tipo de ayuda con la que puedan subsistir dado que no tienen ingresos desde octubre (el 13 de ese mes comenzó la actuación). Empresarios y trabajadores de estos negocios se han concentrado en una cacerolada con sirenas en la plaza del Ayuntamiento, caretas de algunos políticos que ya usaron para una parodia de la inauguración del tramo, y con pancartas en las que se leían mensajes como "Barcala, da la cara. Engañados", "Basta ya. Ocho meses cerrados", "Hostelería de la Explanada en quiebra", o "Barcala y Santos, estamos arruinados", dirigidas al alcalde y el edil de Urbanismo.

La portavoz de los hosteleros, María José Delgado, ha señalado que estas protestas se deben al retraso en las obras del paseo. "Nos prometieron que a los seis meses se iban a terminar (para poder reabrir en Semana Santa). Como no ha sido así, hemos intentado pedir ayudas adicionales a las del covid, que son muy escasas, y nos han hecho caso omiso. Las obras, además, no adelantan. Primero dijeron mayo, luego junio y probablemente hasta agosto no estén acabadas". Los afectados reclaman que los trabajos se aceleren para poder retornar a la actividad el 1 de junio, o bien algún tipo de ayuda porque "llevamos un año sin trabajar ni coger dinero. La situación es insostenible. No tenemos opción de entrar a nuestros locales ni siquiera para ofrecer comidas para llevar. Pero no nos hacen caso, les da lo mismo a los políticos, pero esta lucha no va a cesar".