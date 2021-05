El Gremio de Artistas afirma que el 60% de las hogueras están listas para plantar

El presidente del colectivo y maestro mayor, Joaquín Rubio, recalcó este jueves que los artistas están para trabajar, que los monumentos están en construcción en los talleres en un 60%, y que en cuanto se plantee una fecha para las Hogueras «el que tenga avanzada la construcción la terminará, el que la tenga a medias la retomará y el que no haya empezado la iniciará. El escenario de este año es diferente al del año pasado. Cuando se suspendieron las Fallas en 2019, los artistas estaban empezando el trabajo, pero hemos ido avanzando y tenemos los monumentos al 60% de su elaboración». A las puertas de que la Conselleria de Sanidad anuncie un plan para celebrar las Fallas y las Hogueras, el maestro mayor de Alicante y de la Federación de Gremios de la Comunidad asegura que los artistas necesitan plantar. Tanto en las Fallas, a cuya celebración ha dado luz verde la Generalitat y que todo apunta a que se desarrollarán en septiembre; como en las Hogueras, dado que están arrastrando contratos desde 2019. «La situación es insostenible. Necesitamos que los monumentos se quemen y se hagan nuevos contratos. La mayoría de los artistas han ido adelantando trabajo en los talleres porque (hasta su cancelación) pensaban que las Hogueras se iban a celebrar en junio. Necesitamos avanzar hacia la normalidad, no solo por nosotros, sino por todos los sectores que hay alrededor de la Fiesta, que lo están pasando francamente mal», señala Rubio. De este modo, el Gremio quiere aclarar las hipotéticas dudas que pueda haber sobre su profesionalidad y sobre el ritmo de construcción de las hogueras. «Queremos plantar en Alicante este año porque es nuestra fuente de ingresos. No se puede poner en duda que estarán plantadas en tiempo y forma cuando se acuerde».

La Federació de Fogueres no quiso valorar la posible celebración de las Fallas en septiembre. La presidenta de la entidad, Toñi Martín-Zarco, señaló que hacer ambas fiestas el mismo mes no es viable, y que decir en este momento que habrá fiestas del fuego de la Comunidad es muy genérico porque dependerá de los eventos que la Conselleria de Sanidad permita hacer y de los aforos.

Asimismo, la entidad festera entiende que la situación entre Alicante y València no es comparable porque las Fallas están hechas (las terminaron para 2019) y están guardadas en el recinto ferial. En su caso, solo tienen que sacarlas a las calles, mientras que en Alicante, dijeron, los monumentos no están acabados, y queda «faena» por hacer, como por ejemplo todos los actos previos de candidatas.

«Nos da lo mismo el mes que se elija para las fiestas»

Los artistas no tienen preferencia sobre la fecha alternativa para las Hogueras en 2021, «nos da igual que sean en julio, que en agosto o septiembre, lo que queremos es que haya una posibilidad de poderlas hacer. Estamos preparados para lo que sea porque nos hemos concienciado para tener el trabajo terminado», insiste el maestro mayor. Rubio incide en que las Hogueras son una fuente para reactivar la economía y ahora más que nunca.