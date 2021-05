Murcia acoge la segunda concentración de los agricultores contra los recortes en el Tajo-Segura

Unos 130 agricultores llegados desde Alicante, Murcia y Almería se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno de Murcia para protestar por los recortes previsto en los envíos de caudales del Tajo a Alicante y Murcia a través del trasvase Tajo-Segura. En la concentración, limitada por las restricciones sanitarias frente la covid, no se permitían más asistenes. Los agricultores de la provincia, acompañados por el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, han estado sólos. No ha habido ningún representante político, ni diputados ni alcaldes, a diferencia de los que sucedió hace 15 días en la plaza de la Montañeta de Alicante. Los agricultores protestaban por el cambio de las normas de explotación del Tajo-Segura, que acaba de recibir el aval del Consejo Nacional del Agua gracias a los votos de los representantes del Gobierno central, que no de todos los regantes y comunidades autónomas. Los regantes piden también que se pare el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, algo que aseguran que es más grave que la propia modificación de las reglas de explotación. En total, los recortes pueden dejar al trasvase sin unos 200 hm3 de agua menos al año, lo que en la práctica sería un golpe letal para el acueducto.