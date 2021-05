Un bambú invasor asiático obstruye el barranco de Aguamarga

Un bambú asiático coloniza el barranco de Aguamarga en Alicante. A la habitual falta de conservación de los barrancos urbanos del municipio de Alicante, en concreto el de Aguamarga junto al a EUIPO y Ovejas en el barrio de San Gabriel, se ha sumado la presencia de una caña invasora procedente de Asia, que tiene entre sus virtudes una gran capacidad de desarrollo llegando a crear grandes colonias de varios kilómetros con alturas que pueden llegar a los seis metros de altura. En estos momentos, ha formado una especie de pared vegetal en la desembocadura, lo que podría provocar problema en caso de una riada en el cauce. Las cañas está presente en humedales de aguas permanentes o estacionales. Crecen formando largas colonias de varios kilómetros a lo largo de los cursos de agua o donde se acumula agua freática o humedad. Está incluida en la lista de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En Canarias, por ejemplo, debido a su potencial colonizador y por constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, estando prohibida su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio.​

La presencia de esta caña invasora, detectada por primera vez en 2017, se ha hecho posible, tras conocerse una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado por Compromís, Joan Baldoví, que interpeló al Gobierno sobre las razones por las que no se limpiaban los barrancos de Aguamarga y el de las Ovejas en el sur del municipio de Alicante. El Ejecutivo contesta, con fecha del pasado 30 de abril, que la responsabilidad de la limpieza y el mantenimiento es del Ayuntamiento de Alicante al tratarse de cauces urbanos, añadiendo que lleva cinco años esperando una respuesta municipal desde que en 2017 planteó la oportunidad de llegar a un acuerdo para erradicar la planta y acometer un calendario conjunto de mantenimiento. Dos años espera en el caso del barranco de las Ovejas, lleno de maleza y basura. En 2019 la Confederación del Júcar volvió a contactar con el Consistorio, esta vez para hablar del barranco de las Ovejas. No ha habido respuesta y, además, el Ayuntamiento sostiene que el mantenimiento de ambos cauces no es de su competencia al tratarse de cursos fluviales.

El Ejecutivo esgrime el Plan Hidrológico Nacional y dos sentencias del Tribunal Supremo que han creado jurisprudencia

El Gobierno reitera, sin embargo, en su respuesta, que tanto el barranco de las Ovejas como el de Aguamarga están situados en tramos urbanos, por lo que su limpieza, conservación y mantenimiento corresponden, «de acuerdo con la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, a la administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en este caso al Ayuntamiento de Alicante». Este extremo ha sido corroborado por dos sentencias del Tribunal Supremo que, «constituyen jurisprudencia a tenor de lo dispuesto por el art. 1.6 del Código Civil, como complemento del ordenamiento jurídico», según el Gobierno.

La Confederación Hidrográfica del Júcar denuncia que no ha recibido ninguna propuesta relativa a ese protocolo de intervención conjunta, así como tampoco ningún compromiso de mantenimiento periódico. Es más, la empresa Aludium también interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la presunta inactividad de la CHJ en relación con la obligación de conservación y limpieza del barranco de Aguamarga. El 5 de junio de 2020, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimó el recurso.

Compromís denuncia la actitud «pasota» del Consistorio e insta al alcalde Barcala a atender «al sur de la ciudad»

Natxo Bellido, portavoz municipal de Compromís, considera, en este sentido, que «no se puede permitir la actitud pasota del Ayuntamiento en este tema, y que desde el Bipartito no se haya contestado a los requerimientos de la CHJ para consensuar un protocolo de actuación respecto de la limpieza y acondicionamiento de los barrancos de las Ovejas y Aguamarga». Por eso, «desde Compromís instamos al alcalde Luis Barcala a tomarse en serio los problemas medioambientales del sur de la ciudad y liderar las soluciones a un problema serio en caso de lluvias torrenciales. Se debe actuar ya de forma coordinada con el organismo ministerial».

«Necesitamos actuar desde el diálogo y la coordinación, y no desde la desidia e irresponsabilidad que muestran en este tema, y en casi todos, Barcala y su gobierno», asevera el concejal Natxo Bellido.