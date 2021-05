Batalla contra las deposiciones de perros en Alicante

La UTE encargada del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad de Alicante, UTE Alicante, asegura que recoge casi 5.000 excrementos de perros al día. Así figura en un comunicado, en el que concreta que, además de los servicios de barrido manual, el operativo específico de la adjudicataria está compuesto por seis equipos con vehículo auxiliar, dedicados a la limpieza de excrementos de animales de las aceras, parques y jardines.

La capital alicantina cuenta con un perro por cada 6,69 habitantes y en la ciudad hay más canes que habitantes menores de 20 años, según explican desde UTE Alicante, que señala al Registro Informático Valenciano de Identificación Animal.

La ordenanza del Ayuntamiento de Alicante contempla sanciones de hasta 780 euros a los propietarios de mascotas que hagan dejación de su responsabilidad y no recojan las deposiciones o no diluyan los orines con agua para evitar los malos olores. «Pero la amenaza de sanción no parece suficiente para erradicar estos comportamientos insolidarios», según añaden desde la UTE, que añaden que «cada vez más alicantinos ejercen su responsabilidad con sus mascotas, recogen sus deposiciones e incluso utilizan agua jabonosa para diluir los orines».