Las Hogueras, la Semana Santa, los Moros y Cristianos y las fiestas tradicionales ya tienen calle en Alicante

Los festeros de Alicante ya tienen sus calles. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y representantes de los colectivos festeros, han inaugurado esta mañana cuatro calles dedicadas a las principales celebraciones de la capital alicantina, ubicadas en el barrio del PAU 2.

El primer vial en descubrirse ha sido el dedicado a las fiestas tradicionales de Alicante, situado en la Vía Parque en la intersección con Cardenal Francisco Álvarez El festero Óscar Llopis ha asegurado que es "importante este tipo de reconocimientos, porque se habla de fiestas tradicionales y más en estos momentos". "Para nosotros es un empuje para seguir trabajando, hay mucha gente y muchos barrios detrás de estas fiestas. Se trata de las fiestas Tabarca, San Roque, San Antón, Raval Roig, Santa Cruz y San Gabriel, donde nos dedicamos a recuperar el folclore y la historia de la ciudad", ha señalado Llopis.

La segunda calle destapada este viernes ha sido la destinada a los Moros y Cristianos, anteriormente conocida como Ciudad de Matanzas El festero Juan de Dios Bermúdez, de Altozano, ha señalado que "es un reconocimiento de las fiestas, está bien que todos tengamos calles porque somos una capital donde siempre hay fiesta".

En tercer lugar, dentro de un acto en el que se ha recorrido parte del PAU 2 para visitar los cuatro puntos, ha llegado el momento de la Semana Santa de Alicante, un vial que hasta ahora llevaba el nombre de Ciudad de Toyooka "Es un reconocimiento muy importante, porque somos un colectivo que mueve mucho en la ciudad de Alicante, tanto a nivel económico como de fe. Estamos muy agradecidos, damos las gracias al Ayuntamiento", ha señalado Esmeralda Giner, asesora de Presidencia de la Junta Mayor.

Por último, turno para las Hogueras de San Juan, que dan ahora nombre a una calle conocida como Ciudad de Wenzhou. Las fiestas oficiales de la ciudad han estado representadas por la presidenta de la Federació, Toñi Martín Zarco, junto a las dos Belleas del Foc. "Es una muy buena noticia. Hasta ahora teníamos calles de foguerers, de la Bellesa del Foc... Es un acierto, y sobre todo que estemos todas las fiestas de la ciudad", ha señalado Martín-Zarco.

Por su parte, al término del recorrido por las nuevas calles del PAU 2, el alcalde Barcala ha subrayado que hoy ha sido el día para "saldar una deuda con las fiestas de Alicante". "La ciudad incorpora al callejero sus fiestas. Es un motivo de satisfacción y más en este barrio del PAU 2, tan lleno de vida y juventud. Es muy representativo que las fiestas estén en este lugar de la ciudad", ha señalado Barcala, quien ha aprovechado la ocasión para agradecer a las fiestas de Alicante que, en estos momentos tan complicados por la pandemia, "sigan al pie del cañón, reinventándose". La vicealcaldesa Sánchez también ha puesto en valor el trabajo que realizan las fiestas por la ciudad: "No solo enriquecen nuestra ciudad, sino que son un foco de atracción turística. Hoy es un día de fiesta para Alicante".

La convocatoria del acto ha generado malestar entre la oposición municipal, ya que desde el Ayuntamiento no se ha invitado a ningún grupo de la oposición, como siempre sucede en este tipo de eventos ligados a la inauguración de nuevas calles en la ciudad. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado la actitud del bipartito de Alicante, subrayando que no es un hecho anecdótico por haberse repetido en los últimos meses en otras ocasiones. Posteriormente, el socialista Manuel Marín ha asegurado que "como va siendo habitual la actitud del alcalde, una vez más desprecia a los otros grupos municipales representantes de la ciudadanía en diversos actos". "Los componentes de todas las fiestas de la ciudad deben conocer que la ausencia del Grupo Municipal Socialista no se debe a una falta de interés, sino a que el grupo de gobierno pretende monopolizar algo que pertenece a todos los alicantinos sean del color político que sean. El PSOE representa a una parte importante de la ciudadanía", ha señalado el socialista. Fuentes de Alcaldía han asegurado que ha sido un "error en la convocatoria", descartando que haya sido un hecho premeditado.

No podem entendre des del grup municipal @CompromisALC que no se'ns haja convidat a la inauguració dels carrers destinats a festes de la ciutat d'Alacant. I, últimament, açò està passant massa sovint @alicanteayto. És una mostra més de la manca de tarannà institucional de Barcala — Natxo Bellido (@NatxoBellido) 7 de mayo de 2021

Futuro de las Hogueras este 2021

Sobre el futuro de las Hogueras a lo largo de este 2021, que se abordarán en la Asamblea de la Federació que se celebrará este domingo, Barcala ha señalado que la decisión debe corresponden a los festeros: "El Ayuntamiento tiene que escuchar a las fiestas. Este año, en función de la situación sanitaria, hay actos que se están programando, como la Elección de la Bellea del Foc. Queremos que las fiestas se pronuncien sobre la viabilidad de las Hogueras este 2021. Se pretende que haya unas Hogueras para disfrutar con plenitud o la mayor parte de las comisiones nos trasladan prefieren que se pospongan".