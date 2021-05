Compromís reclama la peatonalización permanente de La Rambla y el centro de Alicante

Compromís reclama al Ayuntamiento de Alicante peatonalizar de forma permanente La Rambla y el centro de Alicante, tal y como se hacen los domingos y días festivos y que esto no solamente ocurra los meses de mayo y junio, medida que ha implementado el consistorio alicantino recientemente. Así lo manifestado Natxo Bellido, portavoz del Grupo Municipal de Compromís a través de un comunicado, quien ha señalado que "está bien hacer pruebas como las de hoy domingo, pero ya estamos cansados de los anuncios de Luis Barcala, necesitamos que se aprovechen los proyectos de Compromís para avanzar en la transformación del centro y la pacificación de la movilidad".

Por su parte, Compromís ha informado que valora positivamente la medida actual de cerrar al tráfico los domingos y festivos, La Rambla y su entorno durante los meses de mayo y junio, pero se considera una medida "absolutamente insuficiente y miedosa". Es por ello que la coalición insta a dar el paso definitivo en la transformación del centro mediante la adopción del proyecto de reservar este espacio para las personas, las bicicletas y el transporte colectivo. El grupo ha señalado que "desde Compromís hemos planteado propuestas, dialogadas y negociadas con técnicos municipales, y las hemos puesto al servicio del gobierno municipal que lleva meses dándonos largas". Asimismo, Bellido manifiesta que "estamos hartos de Barcalanuncios, a base de medidas parciales como la que ha arrancado esta mañana y no avanzar seriamente y decididamente en la transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible que vaya poniendo la ciudad a la medida de las personas".

Compromís presentó hace meses un proyecto de pacificación de la movilidad en el centro basado en los ejes de las "supermanzanas" en la cuadrícula enmarcada entre Alfonso el Sabio y la Explanada y el cierre en el coche de buena parte de este espacio público. Esta propuesta, según informan a través del comunicado, ha sido presentada a los concejales de tráfico y urbanismo y dialogada con los técnicos de movilidad. En este sentido, Bellido ha denunciado que "solo el partidismo, y la falta de valentía y dirección política del bipartito ha impedido que pactamos esta propuesta y se ejecute a través de la próxima modificación presupuestaria. Recordemos que finalmente y, a propuesta de Compromís, se aprobó una partida presupuestaria de 1 euro que ahora debería ser ampliada mediante el elevado remanente con que cuenta el bipartito y que parece que no tiene demasiadas ganas en invertir, dado el miedo a no ser capaces de ejecutar después".

Por último, el portavoz de Compromís ha concluido señalando que "esta medida parcial de cierre del centro urbano nos recuerda al inmovilismo y el continuismo del proyecto de servicio público de autobuses, así como la falta de voluntad política del bipartito de impulsar la transformación ecológica de la ciudad y la construcción de un modelo de ciudad más amable, más sostenible y que genere espacios amables de socialización donde el comercio de proximidad sea un activo y el coche no sea el protagonista de las calles. Al igual que está pasando en otras ciudades de nuestro entorno, como Elche o Valencia, deberíamos avanzar más rápidamente en la transición ecológica de la ciudad, en dar respuestas desde el ámbito local a la emergencia climática y no pasando el tiempo en medidas provisionales y parciales o no atreviéndose a cambiar el modelo de movilidad que Alicante tanto necesita".