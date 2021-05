La izquierda insta a censar a los sintecho para empadronarlos y que opten a ayudas

La edil del PSOE Lola Vílchez ha pedido visitar el albergue de personas sintecho para comprobar la gestión interna de las instalaciones y la alimentación que reciben. El concejal de Compromís Rafael Mas dijo que Llopis no hace autocrítica y que los servicios de atención a las personas sin hogar están colapsados porque se crearon hace 20 años «cuando se ha multiplicado por cinco» el número de sin techo en Alicante.

En la comisión se habló también de la tercera escuela municipal infantil. La portavoz socialista, Trini Amorós, pidió que cumpla en este mandato el acuerdo de Pleno para su creación y que se cuente con todos los grupos a la hora de tomar decisiones sobre la educación de 0 a 3 años municipal. Desde Compromís, el concejal Mas arremetió contra la popular Julia Llopis por «la decisión de no construir una tercera escuela infantil pública, sino de negociar con empresas privadas para concertar plazas, a pesar de que Alicante solo cuenta con dos escuelas infantiles municipales mientras ciudades como Elche disponen de cinco».

Por otro lado, la Concejalía de Acción Social ha presentado el servicio «Digitalízate» que se llevará a cabo en días alternos en cinco centros municipales para ayudar a la ciudadanía a resolver sus trámites por internet al carecer de acceso a las nuevas tecnologías o con un grado bajo de alfabetización. Compromís valora «muy positivamente este tipo de proyectos para reducir la brecha digital, pero necesitamos más puntos fijos», y en este sentido la formación propuso la creación de aulas en cada distrito para facilitar el acceso online.

En relación al servicio «Digitalízate» la socialista Amorós preguntó a Llopis si puede explicar por qué no se ha hecho un contrato mayor para dar un servicio continuado. «Entendemos que es un parche y no soluciona la necesidad de ayuda a las personas que no tienen medios ni conocimientos para tramitar sus expedientes».