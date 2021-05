“No habrá recuperación de la economía si no hay recuperación del turismo, la actividad más afectada por la pandemia”. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mostrando contundente en su participación esta mañana en Alicante en el “Foro Alicante + Europa”, organizado por el Club INFORMACIÓN en Casa Mediterráneo. Maroto ha anunciado que los británicos podrán viajar a España sin problemas a partir del 20 de este mayo, y, sobre el revés que supone que el país siga, sin embargo, en “ámbar” en el semáforo del Gobierno de Boris Johnson que regula las restricciones del Reino Unido a sus turistas al regreso de las vacaciones (cuarentena de diez días), espera que la situación de un giro al inicio del verano, dado el buen nivel de vacunación, por lo que "los turistas británicos puedan viajar enverde en las próximas semanas”.

Para ello, la ministra se ha apoyado en los datos del ritmo de vacunación con, según los datos que ha aportado, casi seis millones de personas con la dosis completa, 19 millones de españoles ya con una primera dosis. Maroto mantiene el compromiso de tener al 70% de la población vacunada en verano, pero ha pedido responsabilidad y que “las imágenes de jóvenes celebrando el fin del estado de alarma con aglomeraciones este fin de semana hayan sido una anécdota y no se convierta en la norma. Todos estamos cansados, pero hay que seguir trabajando porque hemos acabado con el estado de la alarma, pero la batalla contra la pandemia sigue”.

En cuanto a los plazos para que el turismo se recupere, la ministra Reyes Maroto confía en tener un buen segundo semestre, que afectará a todos los sectores económicos, y que llegará con la reanundación en octubre de los viajes del Imserso. Maroto admite que es necesario “actualizar los precios y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Asuntos Sociales”.

La ministra no ha esquivado ninguna cuestión, ni siquiera el fracaso del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en un campaña en la que se sucedieron episodios desagradables como las amenazas recibidas por ella misma. “Nunca había recibido una amenaza y me afectó. Los que me conocen y en Alicante cada vez hay más personas saben que soy cercana, dialogante y no me importa coger un avión o un tren en cualquier momento para afrontar una negociación”.

Sobre el revés electoral frente a Isabel Díaz Ayuso, Reyes Maroto ha apostado por una reflexión profunda. “Fuimos con gran ilusión ante una elecciones irreponsables. Madrid necesita un cambio. No comparto con las políticas de Ayuso. Madrid tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros al año pero con grandes desigualdades, un presupuesto del pasado”.

Minuto de silencio por la última víctima de violencia machista

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha participado en un minuto de silencio que ha tenido lugar a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en recuerdo de la última mujer víctima de la violencia de género, este pasado fin de semana en Puerto de Sagunto. La ministra ha condenado los hechos, y ha señalado que el Gobierno está trabajando para acabar con esta lacra. También ha estado presente la subdelegada, Araceli Poblador, que ha lamentado que desde el inicio del año ya son nueve las mujeres que han fallecido como consecuencia del machismo. Informa M. Vilaplana