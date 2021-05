La Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso ha votado hoy en contra de una proposición del Grupo Popular presentada por el benidormí Agustín Almodóbar en la que pedíaa entre otras medidas la modulación y rebaja de las tasas aeroportuarias para ayudar a potenciar el turismo. Ha sido rechazada con 18 votos en contra (PSOE, Podemos, PNV, Bildu), 16 a favor (PP, Vox, Cs, Foro Asturias). El portavoz de Turismo del GPP, Agustín Almodóbar, había defendido una Proposición no de Ley relativa al reposicionamiento competitivo del Destino España y la mejora de su conectividad, mediante la implantación de una estrategia de modulación y abaratamiento de tasas aeroportuarias como medida dinamizadora, que ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y sus socios

Almodóbar recuerda que “el 82% de los turistas que visitan España lo hacen por vía aérea y que las Administraciones anteriores del PP, en un contexto de crisis apostaron por la acertada estrategia de bajar las tasas aeroportuarias como medida de incentivo, logrando batir todos los récords en materia de apertura de nuevas rutas, frecuencias, así como en la llegada de número de pasajeros”. Advierte de las consecuencias que tendrá la subida de las tasas aeroportuarias y de la implantación de un nuevo impuesto a los billetes de avión que propone el Gobierno. “Las aerolíneas recibirán un triple rejón: deberán pagar más de un 5% de tasas hasta 2026, asumir los costes de los controles sanitarios implantados en los recintos aeroportuarios y otro incremento de tasas previsto a partir de 2027, además del nuevo impuesto al transporte aéreo enviado a Bruselas”, señala Almodóbar, quien asegura que “en última instancia, será el bolsillo de los viajeros quien tenga que soportar todos esos incrementos repercutidos en el precio de los billetes”

También critica el “sablazo fiscal” con los impuestos indirectos que afectan al turismo por medio de los cuales el Gobierno les va a penalizar duramente: diésel, peajes, seguros, matriculación y circulación. Almodóbar Destaca que, según la Universidad Politécnica de Madrid, por cada 1% de impuesto sobre el billete de avión el sector turístico, se pierden 92 millones de euros, la no llegada de 84.000 turistas internacionales y la destrucción de 3.370 empleos. Además, por medio de la Fundación Alternativas –próxima al PSOE- se ha dado a conocer que el nuevo impuesto al billete de avión supondría un coste adicional de 4,47 euros más para los viajes de corta distancia, 23,22 para los de media y 41,99 para los de largo recorrido .Subraya que “ya no queda ni un solo operador en el mundo turístico que no le haya transmitido a este gobierno socialista que su política muy lejos de hacer revivir la economía turística, lo que puede conseguir es cargarse a la joya económica de la corona española”

El diputado señala que “el resto de destinos competidores de nuestro entorno está apostando claramente por todo lo contrario de lo que está haciendo la Marca España y están atrayendo el interés de todo tipo de operadores, compañías, viajeros y clientes, lo que nos podría conducir al borde del precipicio en materia de pérdida de competitividad”. Lamenta que este Gobierno actúe siempre de manera sectaria votando en contra de las propuestas constructivas del PP para contribuir a la reconstrucción del sector turístico y atender a su problemática específica. En este sentido, recuerda el PP que a lo largo del último año viene solicitando bajar el IVA a la actividad turística, dar ayudas directas y urgentes al sector, otorgar un apoyo específico a las agencias de viaje, implementar medidas de apoyo y protección para la hostelería y un plan de incentivos al consumo, entre otras; propuestas a todas las cuales los grupos parlamentarios que apoyan a este Gobierno vienen votando sistemáticamente de manera contraria y desfavorable.

Para finalizar, Almodóbar ha afirmado que “rechazan abaratar las tasas, mientras por el camino le han hecho un escandaloso regalo de 53 millones de € de todos los contribuyentes españoles a los amigotes de una compañía aérea de dudosa reputación, regalo que por cierto ya está en sede judicial y se podría llevar por delante a unos cuantos irresponsables públicos”