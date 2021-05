UTE Alicante limpia más de un millón y medio de deposiciones caninas al año

La empresa de limpieza UTE Alicante limpia más de 1.500.000 de deposiciones caninas al año, en una de las ciudades con más perros del país, con uno por cada 6,69 habitantes y más canes que habitantes menores de 20 años. Las brigadas recogen mensualmente más de 125.000 deposiciones de mascotas en nuestra ciudad, 4.800 excrementos en un día. Además de los servicios de barrido manual, UTE Alicante explica que el operativo está formado por seis equipos con vehículo auxiliar, dedicados a la limpieza de excrementos de animales de las aceras, parques y jardines. La empresa destaca que cada vez más alicantinos ejercen su responsabilidad con sus mascotas, recogen sus deposiciones e incluso utilizan agua jabonosa para diluir los orines pero insta a una mayor concienciación.

La UTE pide a los dueños de mascotas que recojan sus deposiciones y las depositen en papeleras o contenedores y así evitar las desagradables imágenes que, en demasiadas ocasiones, muestran las ciudades. Además de la mala imagen y la insalubridad que provocan, destacan que el gasto en limpieza por su recogida de calles, parques o en mobiliario urbano supone un importante desembolso para los ayuntamientos. “Un gasto que se podría reducir y minimizar con la ayuda de todos, siendo responsables a la hora de sacar a pasear a nuestros canes”, señalan.

“La mayor parte de los ciudadanos son responsables y recogen las deposiciones de sus mascotas, pero todavía hay mucho trabajo por realizar para concienciar a aquellas personas que evitan hacerlo. La falta de civismo es un problema de salud y también económico. Un perro mediano puede generar alrededor de 12 kilos de residuos a lo largo de un mes. Y sus orines provocan importantes daños en el mobiliario urbano”, precisan desde la UTE. La ordenanza del Ayuntamiento de Alicante contempla sanciones de hasta 780 euros a los propietarios de mascotas que hagan dejación de su responsabilidad y no recojan las deposiciones o no diluyan los orines con agua para evitar los malos olores. ”Pero la amenaza de sanción no parece suficiente para erradicar estos comportamientos insolidarios”.

“UTE Alicante realiza un importante esfuerzo, humano y material, para controlar y limpiar las deposiciones de las mascotas. Además de los servicios de barrido manual, el operativo dedica 6 equipos con vehículo auxiliar a la búsqueda y limpieza de los excrementos de las aceras, parques y jardines. Estos operarios trabajan de lunes a sábado. Además, dos veces por semana se procede a la limpieza de las 8 zonas dedicadas al libre esparcimiento de mascotas que existen en Alicante y que engloban los barrios de San Gabriel, Ciudad de Asís, Rabasa, Los Ángeles, San Agustín, Tómbola, Requena, Juan XXIII, Pla-Carolinas, Centro y Playas”, detallan.

A este operativo especial, hay que sumar “el esfuerzo de todos los trabajadores de UTE Alicante que también recogen las deposiciones en su vuelta de barrido y en su quehacer habitual”. UTE Alicante emplea a diario 18 camiones cisterna y 16 vehículos hidrolimpiadores, con sus respectivas dotaciones, para la desinfección de calles, con baldeos de alta presión. Para estas tareas, durante el día se usan mangueras a presión y por la noche se contempla el lavado con camiones especiales.

Un millar de deposiciones diarias

UTE Alicante recoge entre 500 y 1000 deposiciones diarias, en función de la zona donde se realicen los trabajos. Entre los seis equipos destinados a este operativo alcanzan los 4.800 excrementos solo en un día. A lo largo de la semana, el equipo de UTE Alicante recoge 28.800 residuos de mascotas, lo que supone que en un mes se limpian 125.000 deposiciones. Y estos son solo datos computables al servicio de recogida de excrementos porque es imposible contabilizar los recogidos por los trabajadores en su barrido habitual y diario por nuestras calles y barrios. “El total nos ofrece una cifra abrumadora que debe concienciar a la población de que mantener limpias nuestras calles es un trabajo de todos y que la responsabilidad a la hora de tener mascotas también implica responsabilizarse de la recogida de sus excrementos”, insisten.

Alicante está situada por encima de la media de España en la ratio de registro de perros. La capital alicantina cuenta con un perro por cada 6,69 habitantes, según datos del Registro Informático Valenciano de Identificación Animal (RIVIA). En términos provinciales, Alicante tiene una proporción de canes de 4,79 por habitante, lo que supone que tiene más perros que población de menos de 20 años. El censo de animales de compañía crece cada año, en buena medida por el envejecimiento de la población.

UTE destaca que periódicamente promueve campañas de información para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cumplir con la ordenanza y acabar con los comportamientos incívicos del reducido grupo de personas que no entienden que tener una mascota comporta también este tipo de actuaciones personales en beneficio de la comunidad. Informar para acabar con la insolidaridad es uno de los objetivos de UTE Alicante, así como facilitar la tarea a los dueños de los canes para que puedan responsabilizarse de los residuos que dejan sus mascotas.

Desde la empresa aconsejan a los dueños de mascotas llevar siempre a mano bolsas de plástico con las que recoger las deposiciones de los perros y depositarlas después en las papeleras o contenedores, así como portar una botella para transportar agua con el objeto de diluir el orín y evitar los malos olores. Las recomendaciones esenciales son “evitar que nuestros animales hagan sus necesidades en farolas, aceras o edificios, utilizar las calzadas o las alcantarillas y limpiar sus deposiciones con agua jabonosa”.