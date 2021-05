El alcalde de Alicante reclama coordinación y medios para el dispositivo anticovid tras el final del estado de alarma

“Que se ponga fin a la incertidumbre y que se establezca claramente lo que se puede o no hacer y que lo que se ponga en práctica tenga una finalidad y responde a una planificación”, ha solicitado el regidor, quien considera que "si se va a basar todo en un estado policial, creo que nos estamos equivocando”, ha subrayado. “Los alicantinos han cumplido a rajatabla siempre que se le ha pedido colaboración, como en Santa Faz o con el ocio, pero si se nos pide ir a reuniones de coordinación deben ser también para que se aporten medios”. Esta tarde se celebra un encuentro telemático con el Consell para planificar la seguridad del próximo fin de semana en el que se prevé la llegada a la provincia de más de 200.000 turistas.

“No nos hemos sentido solos, hemos estado solos. Nuestros medios han estado siempre a disposición, pero también es cierto que en el dispositivo del pasado fin no hubo ningún tipo de previsión por parte de la Subdelegación del Gobierno y de la Generalitat, por su puesto” ha añadido el alcalde.

“No hubo más control que el que hizo la Policía Local de Alicante, sencillamente porque no hubo ni una coordinación previa ni ofrecimiento de medios, cuando no era tan difícil de prever que el fin de semana posterior al fin del estado de alarma podía suceder lo que se ha visto en muchas capitales de España”, ha terminado diciendo Barcala.

Barcala ha lamentado, por otro lado, la incertidumbre con las diferentes decisiones de los Tribunales superiores de Justicia “provocadas por la dejación de funciones del Gobierno de España, que pone en riesgo a todos los españoles y que todo el trabajo hecho durante 14 meses no de el resultado esperado. En esta provincia es fundamental que el nivel de riesgo se siga manteniendo bajo para la recuperación del turismo. Es necesario tomar medidas y tener un plan, y aquí parece que no hay ni lo uno ni lo otro, dejando a cada comunidad autónoma tomando decisiones diferentes”, ha concluido.