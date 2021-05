El Colegio de Enfermería demanda un aumento de la ratio de enfermeras por paciente y el mantenimiento de las plantillas

El Colegio de Enfermería reivindica una mejor ratio de enfermera por paciente dado el déficit de estos trabajadores sanitarios en la provincia de Alicante y en general en la Comunidad Valenciana, y estar presente en los foros donde se gestiona el trabajo de los hospitales y de la salud. "Tenemos muchas cualidades para trabajar en el día a día ayudando a esos equipos de gobierno para mejorar la salud de la sociedad", ha señalado la presidenta colegial, Montserrat Angulo, durante la celebración del acto institucional ante el monumento a la profesión en Alicante con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Angulo ha señalado que la ratio en la Comunidad Valenciana se sitúa en 523 enfermeras por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 587, con picos de regiones que llegan a las 750. "En la Comunidad Valenciana hemos calculado que hacen falta 2.100 enfermeros para poder llegar a esa media nacional", ha dicho. Por su pare, el alcalde, Luis Barcala, presente en el acto, ha lamentado que “a los profesionales se les abandone a su suerte” y ha pedido que se mantengan las plantillas y se respeten los compromisos salariales ante los riesgos que todavía ofrece la evolución de la pandemia y la vuelta al funcionamiento normal de hospitales y centros de salud.

El acto se ha celebrado con el lema "Enfermería: Una voz para liderar. Una visión de futuro para la atención de salud", en alusión a cómo la profesión mirará hacia el futuro y cómo transformará la próxima etapa de la atención sanitaria. El Día Internacional de la Enfermera se celebra en todo el mundo el 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la profesión de Enfermería moderna. Al acto han asistido diferentes autoridades colegiales, municipales, sanitarias, sindicales y académicas, de entre las cuales han dirigido unas palabras a los presentes, además del alcalde y la presidenta colegial, el secretario general del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y presidente de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, y el director de Enfermería del Departamento de Salud Hospital General Universitario de Alicante, en representación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Juan Félix Coello.

A las intervenciones a las que han seguido una ofrenda de flores ante el monumento, un minuto de silencio en homenaje a todos los sanitarios fallecidos por el covid-19 y a los que continúan luchando contra el virus. También ha sonado el himno de la profesión de enfermería española, “Allí estaré”. Esta noche el Ayuntamiento de Alicante iluminará de azul el Castillo de Santa Bárbara con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Asimismo, el Ayuntamiento de Elche iluminará de azul el Molí del Real. El consistorio ilicitano también ha organizado una serie de actos con motivo de esta celebración que han contado con representación institucional del Colegio de Enfermería de Alicante.

Elogios

La primera en tomar la palabra ha sido Montserrat Angulo, quien ha incidido en que “la profesión de la Enfermería hoy se viste de gala, sin olvidar los momentos de miedo, incertidumbre e impotencia vividos en estos últimos 14 meses, ni a aquellos compañeros y compañeras que durante la pandemia enfermaron, ni a los que nos dejaron, como nuestro compañero del Departamento de Salud de Orihuela José Vicente Serna Serna, al que no olvidamos y a cuya familia le transmitimos nuestro más sentido pésame”.

A ello añadió también que “las enfermeras somos profesionales formados y capacitados para cuidar en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y cuidamos con ciencia y compromiso y con nuestros valores como el carisma, la calidez, la calma, la confianza, la comunicación y el comportamiento ético. Todos estos valores son los que hacen que nuestra profesión sea tan importante hoy como también lo han sido a lo largo de la historia, pero quizás la actual pandemia ha hecho que todos seamos más conscientes de la necesidad de cuidados y de profesionales capacitados para ello, como somos las enfermeras y enfermeros”.

En su turno de intervención, Luis Barcala ha dicho que “gracias de corazón a las enfermeras y enfermeros, y eso es lo que voy a hacer, dar las gracias. Hace un año no podíamos celebrar nada por las circunstancia del confinamiento y principalmente porque estabais en las UCIs, al pie del cañón y no podíais estar en otra cosa que no fuera trabajando y dando lo mejor de vosotras mismas como enfermeras. Pero aunque ahora sí que podemos hacer estos actos no hay que olvidar que el riesgo sigue ahí y juega con variables que no controlamos pero que si está en nuestras manos tener un máximo nivel de responsabilidad. Tenemos que seguir vigilando”. El alcalde de Alicante pide una mayor visibilización para el trabajo de las enfermeras y enfermeros dada la importancia del mismo y que se mantengan las plantillas de Enfermería y se reconozca su trabajo para seguir teniendo "la mejor sanidad pública del mundo", ha dicho.

Figura de Florence Nightingale

José Antonio Ávila hizo una completa referencia a la figura de Florence Nightingale, precursora de la Enfermería moderna de quien dijo que “de todas las aportaciones que hizo es muy probable que un solo hecho fuera el que catapultara su prestigio y reconocimiento en la época. El hecho al que me refiero es la calamidad que supuso la Guerra de Crimea entre los años 1853 y 1856 con una mortandad entre los soldados británicos heridos que las propias autoridades políticas y militares consideraron desproporcionada, no en vano se situaba en torno al 50%. Un reducido grupo de enfermeras, liderado por Florence Nightingale, se trasladó desde Inglaterra a Turquía y su hacer, aplicando medidas higiénicas, de aislamiento, de control de infecciones, ventilación de estancias y la prestación de cuidados con escasos recursos, además del apoyo emocional, consiguió reducir drásticamente los terribles datos de fallecidos hasta situarlos en tan solo un 2%. La salud de aquellas enfermeras también se resintió. Causa escalofríos que estos hechos ocurrieron hace 165 años y las palabras utilizadas para calificar ese histórico acontecimiento, por el que nos reconocen a las enfermeras y enfermeros, estén tan en nuestro vocabulario en pleno 2021: los términos calamidad, incidencia, mortalidad, higiene, aislamiento, infección, contagio, hospitales de campaña, escasez de recursos, agotamiento… son los titulares con los que nos hemos familiarizado durante todo este tiempo por los medios de comunicación”.

En su turno de intervención, Juan Félix Coello se dirigió a los presentes en representación de la consellera de Sanidad y dijo que “este no es un año cualquiera a celebrar por la Enfermería, es un año distinto en el que tenemos que reflexionar y pensar por qué es tan distinto por las circunstancias que lo han rodeado. Pero la Enfermería que ha estado ahí estaba antes también y ahora es cuando se ha demostrado que han estado al nivel que se les suponía, han dado la cara, han sido solidarios, han fomentando la humanidad con los pacientes, han llorado, se han desesperado, se han aislado de sus familiares y seres queridos,… y un largo etcétera que hemos visto los compañeros gestores y directores viendo lo difícil que lo tenían en estos momentos. Y por ello les hemos ayudado y fomentado la facilidad de movilidad, cambios de turnos, descansos programados… todo esto tenemos que transmitirlo a la ciudadanía para que los usuarios sepan que esta Sanidad pública es buena y que sus profesionales somos profesionales vocacionales que nos dedicamos en cuerpo y alma. Que agradecemos todas las muestras de cariño pero que también pedimos que sean sensatos y cuidadosos y estén muy atentos, pues aún el virus no se ha ido”.

Los actos del Día Internacional de la Enfermera seguirán esta tarde en el Colegio de Enfermería de Alicante con una conferencia en exclusiva para las colegiadas y colegiados de la provincia del consultor y formador Emilio Duró titulada “No vale rendirse”.