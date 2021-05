El PSOE afirma que Barcala se olvida de las instalaciones deportivas de los barrios y de las partidas rurales

El grupo municipal socialista de Alicante, a través de la concejala , Lara López, ha denunciado que el bipartito no ha contado para nada con los clubes deportivos de los barrios de Alicante a la hora de repartir los remanentes presupuestarios. “Una vez más no cuenta con las entidades sociales, algo que por otra parte, viene siendo normal en este equipo de gobierno”. "Supongo que gastar dinero en la redacción de un proyecto para construir un nuevo pabellón es bueno, pero es mejor arreglar y mantener en buen estado las instalaciones para evitar su deterioro, algo que no ha hecho el alcalde", ha señalado la edil. El PSOE presentó una iniciativa al Pleno para que se creara un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas, "algo a lo que se negó el equipo de gobierno”.

La concejala pone varios ejemplos: “En muchas instalaciones y polideportivos municipales existen pistas de baloncesto, fútbol sala... al aire libre. Propongo que se cubran esas pistas, arreglar los suelos, pintar de nuevo y así te ahorras la redacción de proyectos. Tampoco he oído nada sobre la apertura del polideportivo de Colonia Requena, cerrado desde hace años. Está visto que la Zona Norte no le interesa. La práctica deportiva, le recuerdo al alcalde, es una forma de integrarse en la sociedad, pero él no va a ayudar a la zona más degrada de la ciudad. También en Santa Faz tienen un polideportivo totalmente cerrado”, señala.

El PSOE critica que el alcalde "tampoco ha indicado nada sobre cambiar los campos de césped que hacen falta, como el de San Blas, Tómbola Antonio Solana y La Cigüeña".

López también acusa al bipartito de olvidarse de las partidas rurales. "Falta alumbrado, asfaltado, no se arreglan los daños de la DANA. Tendremos que ver si es verdad que repara el Camino de La Molineta, en la Cañada. Desde 2019 no se hace nada en las partidas. Falta conexión wifi, señalización de calles (los propios vecinos se colocan los carteles) y solo interesan estos núcleos de población cuando llegan las elecciones”.