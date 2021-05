El Gobierno aprueba el trasvase máximo del Tajo de 38 hm3 pero advierte de que esta situación de bonanza acaba en julio

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondiente a la situación registrada el 1 de mayo de 2021, el sistema Entrepeñas-Buendía se encuentraen nivel 2, situación de normalidad hidrológica. En esta situación corresponde a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura la autorización del trasvase a realizar. Dicha autorización será preferentemente semestral y de una cuantía de 38 hm³ al mes, hasta el máximo anual estipulado. La aplicación semestral de la regla de explotación permite deducir que el sistema se mantendría en nivel 2, situación de normalidad hidrológica, durante los meses de mayo y junio, en los que se trasvasarían 38 hm³ al mes. A partir de julio, y hasta el final del semestre, el sistema entraría en situación hidrológica excepcional, nivel 3, y se podría mantener el volumen mensual máximo de trasvase de hasta 20 hm³.

Por otro lado, La comisión de explotación del Acueducto Tajo-Segura, reunida a última ahora de ayer telemáticamente, analizó el proyecto para las próximas tarifas aplicables al aprovechamiento Tajo-Segura. El objetivo de las tarifas es recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado. Su cálculo y elaboración se realiza según el procedimiento normalizado y reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase. Las tarifas vigentes fueron aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, entrando en vigor tras su publicación en el BOE de 17 de junio de ese mismo año.

En estos momentos se negocia con los regantes el incremento del precio sobre una tarifa actual de 0,12 euros/m³, a lo que se añaden los 12 millones de euros de la tasa que se cobra a los agricultores por el mantenimiento de la infraestructura pase o no pase agua. Lacomisión de explotación ha dado vía libre al aumento, no obstante, en plena polémica por los futuros recortes en el Tajo-Segura debido al cambio en las reglas de explotación y el aumento del caudal ecológico.