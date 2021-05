Alicante prevé que más del 30% de los autobuses incorporen tecnologías más sostenibles para reducir emisiones

El proyecto de servicio público del autobús urbano en el que se basará la licitación del contrato para los diez próximos años contempla la renovación de 68 de los 97 autobuses que componen la flota y que más del 30% incorpore tecnología cero emisiones híbrida o eléctrica. Así lo han manifestado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, en la presentación del primer bus 100% eléctrico que la empresa concesionaria Vectalia pone a prueba para estudiar su incorporación a la flota del transporte público municipal.

El edil ha resaltado la apuesta del Ayuntamiento por el transporte público sostenible y la incorporación de tecnologías que reduzcan las emisiones y los gases de efecto invernadero, en una apuesta por la innovación expresada en la estrategia 'Alicante Futura'. En este sentido, ha recordado que en 2019 se incorporaron cinco vehículos híbridos a la flota de autobuses urbanos y que el objetivo planteado por el servicio municipal de transportes es que este número alcance al menos la treintena en los próximos años con tecnología híbrida e incluso con eléctrica a medida que avance la tecnología 100% eléctrica como con otras basadas en energías renovables que posibilite que los autobuses alcancen la autonomía operativa.

La experiencia piloto de hoy trata ahora de probar esa capacidad de atender las necesidades del transporte público en Alicante. La tecnología todavía no permite soportar un uso como los convencionales o híbridos, además de requerir estaciones de recarga de gran potencia y tener un coste todavía elevado superior al doble de los actuales vehículos híbridos, han destacado durante la presentación. La empresa concesionaria va a probar esta unidad del autobús eléctrico “Solaris Urbino 12 Electric”, que fue galardonado con el premio europeo “Bus of the year 2017”. Se trata de un autobús 100% eléctrico, libre de emisiones contaminantes y acústicas y con una autonomía de más de 200 kilómetros, según los datos del fabricante que ahora van a ponerse a prueba.

Masatusa va a desarrollar una prueba experimental en recorridos por la ciudad de Alicante sin pasajeros, pero en condiciones de plena operatividad para comprobar la autonomía y posibilidades de los mismos. También tiene en estudio otras tecnologías sostenibles como pueda ser la aplicación del hidrógeno a los vehículos de transporte. “Esta experiencia piloto de eletromovilidad en el transporte público de Alicante se alinea con la firme apuesta que nuestro Ayuntamiento está realizando hacia la movilidad sostenible con la campaña “Ahora juntos” y se ha traducido en diferentes medidas para fomentar el uso de medios de transporte sostenibles como las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, con el objetivo de conseguir una ciudad menos contaminante y más amigable para los ciudadanos” ha comentado Manuel Villar. Villar ha recordado que en marzo de 2019 el transporte urbano colectivo incorporó cinco autobuses híbridos, con una inversión de 1,5 millones de euros, "sumando a Alicante a las ciudades que apuestan por la incorporación de tecnologías menos contaminantes reductoras de las emisiones de gases CO2 de efecto invernadero, en una clara apuesta por la sostenibilidad y por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con los que el Ayuntamiento se encuentra alineado en cumplimiento de la Agenda Alicante 2030".