Los hoteles prevén un 60% de ocupación en el primer fin de semana sin cierre perimetral

Los hoteles de la Costa Blanca -uno de cada cuatro ha abierto ya sus puertas- se preparan para vivir un fin de semana en el que la ocupación media estará entre el 60% y el 70% con puntas de hasta el 85% en zonas como la Playa de San Juan en Alicante, o Xàbia, en el primer fin de semana en el que la provincia está completamente abierta tras el levantamiento del cierre perimetral y con la previsión de recibir a 200.000 visitantes, la mayoría para alojarse en sus segundas residencias - a media tarde la AP-7 registraba un tráfico intenso de vehículos procedentes de Madrid-. El tren que llegó de Madrid a las 15 horas lo hizo lleno, y para el domingo ya no hay plazas en alguno de los AVE que cubren la ruta Madrid-Alicante. El hecho de que haya hoteles que cubran hasta el 70% de sus plazas es una buena noticia tras meses en los que muchos de los establecimientos han tenido días con 25 clientes alojados, pero sigue estando lejos de un fin de semana normal de mayo, con el 75% de la planta abierta y una ocupación del 80% como sucedió en 2019. Con todo, el buen nivel de ocupación previsto refuerza la idea de que la recuperación pueda ser rápida. Los españoles tienen ganas de viajar, faltan los británicos y eso se nota y mucho. Madrid, Castilla-La Mancha y el visitante autóctono de la propia provincia de Alicante, Valencia y Castellón son los clientes de los hoteles, un 40% del total de visitantes del fin de semana. El resto se aloja en sus viviendas de vacaciones, cerradas por la pandemia y por temporada desde finales del verano pasado.

NURIA MONTES, SECRETARIA GENERAL DE HOSBEC: «Necesitamos recuperar a los ingleses, las cifras son prudentes y lejos de la normalidad»

En total, en la Costa Blanca hay abiertos unos 90 hoteles, 26 en Benidorm, 33 en Alicante y 31 en el resto de la provincia. Oferta de alojamiento a la que se suman los apartamentos y los campings. Benidorm, sin el turismo británico, sigue siendo el municipio donde más se nota la herida provocada por la crisis económica derivada de la pandemia, pues el municipio sigue con 85 hoteles cerrados, 26 abiertos y 13 que tienen prevista su reapertura entre la segunda quincena de este mayo y la primera de junio. La ciudad tiene en oferta este fin de semana poco más de 7.000 plazas y se ocuparán en 60%/70%, «un 15% de una ocupación normal. Estamos mejor que con el cierre perimetral, por supuesto, pero debemos ser prudentes. Nos faltan los ingleses», subraya Nuria Montes, secretaria general de Hosbec.

MÓNICA OLTRA, VICEPRESIDENTA DE LA GENERALITAT:«Si alguien incumple las normas, tendrá sus consecuencias»

En Alicante, la previsión de la Asociación Provincial es que los hoteles de Alicante alcancen el 50% y un 85% en la Playa de San Juan. La ciudad tiene 33 hoteles a abiertos y 6 cerrados.

JOSÉ MARÍA CABALLÉ, PRESIDENTE DE SERVIGROUP:«Los tiempos de llenar al 100% se han acabado y urge mejorar el producto con calidad»

José María Caballé, presidente de la cadena Servigroup, advierte, por su parte, de que «si para algo ha servido la pandemia es para que nos demos cuenta de que hay que olvidarse de llenar los hoteles al 100% al precio y la manera que sea. El mercado ha cambiado, los turistas han cambiado y la planta hotelera y las propias ciudades turísticas, y pongo como ejemplo Benidorm, deben hacer una reflexión. Hay que buscar otras alternativas y ofrecer productos diferentes y más completos que sustituyan al llenar por llenar. Tratamientos de salud, deporte… pero no solo en los hoteles. Que la ciudad y la comarca se impliquen y ofrezcamos un paquete completo. Los turistas ya no se contentan solo con asarse en la playa, volver al hotel cenar y bailar. Debemos repensar nuestro producto porque si no lo hacemos el futuro será complicado». Caballé pone como ejemplo el milagro de Portugal, «un destino de sol y playa más tranquilo, pegado a España y que puede ser el gran beneficiado en esta etapa poscovid. Por su puesto que necesitamos que regresen los clientes británicos, pero incluso ellos quieren algo más que cerveza barata. Menos ocupación, calidad y pocos agobios, esa creo que es la clave. Crear producto para el turista entre 50 y 70 años es estratégico».

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, advierte de que se encuentran en vigor una serie de medidas para controlar la pandemia y recuerda la obligatoriedad de su cumplimiento, tanto para los valencianos como para los visitantes. «Todo el mundo que venga ha de cumplir las normas. Si alguien las incumple tendrá consecuencias por quebrantar la normativa vigente», señala.