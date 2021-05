Urbanismo levanta la suspensión de la licencia para convertir el Ideal en un hotel

La Concejalía de Urbanismo ha levantado la suspensión cautelar, acordada mediante decreto el pasado mes de marzo, de la solicitud de licencia de obra para reformar el antiguo cine Ideal y convertirlo en un hotel. El Ayuntamiento, según explicaron fuentes municipales, se ha visto obligado a dar este paso al haber transcurrido dos meses desde que se acordó la paralización cautelar de la petición de licencia ambiental con obra mayor y fines de uso terciario en el edificio sin que haya llegado la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio sobre los elementos patrimoniales a proteger.

Esto supone que puede continuar la tramitación de la solicitud de licencia ambiental, con independencia de que la Generalitat realice nuevos requerimientos para la protección patrimonial del inmueble o sus elementos. Un trámite que no implica, según explicaron desde el área de Urbanismo, que la promotora pueda realizar las obras dado que no hay licencia. La Dirección General de Patrimonio debe marcar los elementos a proteger, que el Ayuntamiento trasladará al grupo promotor Baraka, éste comunicará si le interesa seguir adelante con esos condicionantes, y el pronunciamiento final será de la Conselleria de Cultura. En todo caso, la promotora, que anunció un contencioso por la suspensión cautelar de la tramitación de la licencia, ya ha dicho que piensa continuar con el proyecto, y marca como nuevo plazo el año 2024.

Desde el bipartito abundaron en que a día de hoy el Ayuntamiento no puede dar una licencia para el cine Ideal que no sea de conservación y mantenimiento, a no ser que tenga la autorización de la Dirección General de Patrimonio al ser un Bien de Relevancia Local. «La ley marca un plazo de dos meses para iniciar el procedimiento y si no se inicia se debe levantar la suspensión. Eso no quiere decir que vayan a tener licencia, seguimos sujetos a lo que diga la Generalitat», aclaró el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos.

El grupo promotor está interesado en seguir adelante a pesar de los condicionantes de conservación patrimonial

El decreto de este viernes de la Concejalía de Urbanismo insiste en que se habría cubierto el plazo delimitado en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para que la Dirección General de Cultura y Patrimonio detallase el grado de protección sobre el histórico cine de la avenida de la Constitución 10 de Alicante, esquina a la calle Artilleros, sin que aún se haya realizado ese trámite por parte de la Generalitat Valenciana. Según la resolución, el Ayuntamiento se vio obligado, para no ser apercibido por el Consell, a paralizar la licencia temporalmente hasta que se formalizara «su tutela urbanística de acuerdo con los criterios patrimoniales indicados».

El procedimiento de suspensión cautelar lo utiliza la Generalitat como herramienta legal para paralizar obras. Cuando la Conselleria de Cultura responda al Catálogo de Protecciones, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento y al que la administración autonómica debe dar el visto bueno definitivo, se especificarán los elementos a proteger. Una vez redactada la ficha, Urbanismo la trasladará a la promotora señalando lo que hay que conservar, y ellos dirán si es compatible o no con su proyecto. En caso afirmativo, devolverán el informe a Cultura de la Generalitat para que resuelva, por lo que Urbanismo señala que son mera correa de transmisión entre ambas partes al ser el Ideal un Bien de Relevancia Local y no depender del Ayuntamiento. Sin embargo, lo cierto es que la tramitación de la licencia se reanuda.