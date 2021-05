Barcala recula y explicará ante la Comisión Puerto-Ciudad el proyecto del palacio de congresos

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, explicará el proyecto del palacio de congresos en terreno portuario ante la Comisión municipal Puerto-Ciudad. La sesión se ha convocado para el próximo lunes, 24 de mayo, y será a través de videoconferencia. Barcala, en un primer momento, apostó por citar a los portavoces de los grupos de la oposición a una reunión "en las próximas semanas" para dar cuenta de los avances del proyecto impulsado también por la Diputación de Alicante y la Autoridad Portuaria. El alcalde consideraba que la Comisión Puerto-Ciudad no era el "foro adecuado" para explicar el proyecto, ya que la institución presidida por Juan Antonio Gisbert no participa en sus reuniones -pese a ser invitada desde su constitución- por considerar que el Consejo del Puerto es el órgano para tratar los asuntos que afecten a ambas administraciones.

En ese contexto, Barcala aseguró hace apenas diez días que consideraba más apropiado informar a los grupos de la oposición (PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox) a través de una reunión con sus respectivos portavoces. Ésa fue su respuesta a la petición unánime de toda la izquierda, que iniciaron los socialistas para que diera explicaciones sobre el proyecto. "Barcala convocará en las próximas semanas a los portavoces para dar cuenta del proyecto", señalaron fuentes de Alcaldía hace menos de dos semanas, con una salvedad: "Si llegado el momento, la Autoridad Portuaria decidiera reconocer la validez de la comisión, el Ayuntamiento de Alicante no tendría ningún inconveniente en convocar".

Ahora, sin embargo, Barcala ha aceptado convocar la Comisión Puerto-Ciudad para dar cuenta de una iniciativa en la que la Generalitat también está interesada en participar siempre que se trate de un edificio emblemático. "No ha cambiado nada. Lo seguimos viendo igual, más que nada porque es una comisión en la que el Puerto ha manifestado su intención de no participar. No obstante, al reiterar el grupo socialista que las explicaciones se dieran en el ámbito de esa Comisión, no hay ningún inconveniente en comparecer en aras a la transparencia", añaden ahora desde Alcaldía.

La convocatoria de la sesión ya ha sido notificada a los grupos municipales: será el lunes a las 10.30 horas. El orden del día consta de tres puntos: informe de la Presidencia, comparecencia del alcalde para dar cuenta del proyecto relativo al Palacio de Congresos de Alicante y, por último, ruegos y preguntas. "El presidente de la Comisión no permanente o específica del Pleno para tratar los temas en los que la Ciudad y el Puerto se relacionen y potenciar un canal de comunicación entre ellos, creada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 31 de octubre de 2019, a la vista de la solicitud formulada por los concejales miembros de la Comisión Francesc Sanguino i Oliva y Trinidad Amorós Fillol, en aplicación de las facultades conferidas, convoca la sesión extraordinaria en única convocatoria", según recoge en el escrito.

Según adelantó este diario, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación y la Autoridad Portuaria han llegado a un reciente acuerdo para que el palacio de congresos de Alicante, un proyecto en la ciudad se viene hablando desde hace 60 años, se ubique en el interior del puerto, en concreto en una parcela de 21.000 m² (muelles 7 y 9), en la que actualmente se encuentran las dependencias de la Guardia Civil destinada en el puerto, y en el muelle en el que fondea la patrullera del instituto armado. La operación se viene fraguando desde finales del año pasado y tiene ya hasta presupuesto inicial. Un total de 45 millones de euros que financiarán la Diputación (30 millones) y el Consistorio (15), según el principio de acuerdo al que han llegado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón y el presidente del Puerto de Alicante, Juan Antonio Gisbert, que ha gestionado que Puertos del Estado ceda los terrenos. La participación económica de la Diputación es clave porque el palacio será un edificio polivalente que además de contar con un salón principal con capacidad para 2.000 personas, dispondrá de dependencias para ubicar a los trabajadores de Suma, la agencia tributaria de la Diputación Provincial