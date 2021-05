«Una persona que hace esto no merece salir de la cárcel. Lo hizo a sangre fría»

Los familiares sostienen que las víctimas retiraron muchas denuncias contra su hijo y querían protegerle

«Mi sobrino no tiene ningún problema. Lo que le pasa es que asesinó a sus padres y a su hermano» dijo Alfredo Martínez para negar que el procesado sufriera cualquier tipo de patología mental. De muy joven tenía problemas con las drogas, «pero tampoco te esperas que vaya a llegar hasta esos extremos. Es algo que ves en las películas pero que no te esperas que pase en tu familia» aunque con él no convivían y lo veían poco. «Lo hizo a sangre fría, así lo han dicho los forenses», recalcó.

Según explicaron, los padres intentaban tapar a su hijo. «Retiraron muchas denuncias. Pero es que salía de una para meterse en otra. Como estaba metido en la droga», aseguraron. Por este motivo explicaron que en la casa las peleas entre los hermanos eran continuas y avanzaron que el fallecido siempre salía en defensa de su madre. Había días en que el ambiente en casa «era un infierno», motivo por el que los padres optaban por marcharse y dejar a los hijos solos.

El fiscal: «Esto no es un asesinato más»

La defensa apela a la presunción de inocencia y se aferra a los problemas del acusado con la droga

El juicio arrancó con un alegato de las partes al jurado explicando sus posturas iniciales. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el letrado Pedro Diego Pérez Gómez en nombre de los tíos del acusado, recalcaron cómo el procesado intentó asegurarse la impunidad para cometer los asesinatos. Por eso pusieron elénfasis en que buena parte de las puñaladas que recibieron los fallecidos fueron por la espalda y que hubo una desproporción en el número de cuchilladas asestadas. Algo que para fiscal y acusación particular suponen las agravantes de ensañamiento y alevosía. La Fiscalía incidió en la idea de que «esto no es un asesinato más» y que cada una de las víctimas que iba llegando a la casa recibía un número menor de puñaladas porque «el acusado ya sabía cómo matar». La acusación particular subrayó que en la familia había antecedentes de maltrato del acusado a sus padres y a su hermano. Por su parte, desde la defensa, el letrado Laureano del Castillo, insistió en que el acusado «todavía tiene el derecho a la presunción de inocencia» y que sus problemas con las drogas y las lagunas de memoria evidenciaban que podría haber sufrido algún problema mental. La defensa reclamó nuevas pruebas sobre el estado psiquiátrico del acusado que al inicio del juicio no se habían practicado y subrayó que tiene derecho a que se le apliquen las atenuantes que se le correspondan. También cuestionó la legalidad de la prisión permanente revisable, de la que dijo que era una cadena perpetua encubierta vedada en el ordenamiento jurídico español y que su vigencia está ahora en revisión.