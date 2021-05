Sanidad y Educación unen fuerzas para actuar con rapidez ante los casos de depresión de adolescentes

Las preocupantes consecuencias que la pandemia está causando en la salud mental de los adolescentes ha llevado a los profesionales sanitarios y educativos a trabajar, de forma conjunta, para una detección precoz de los casos más graves. Y ello con el fin de evitar suicidios, depresión, ansiedad, autolesiones y trastornos alimenticios. Por eso las Unidades de Salud Mental y los institutos están coordinando sus esfuerzos. Sobre todo desde septiembre porque, con el comienzo de las clases, se registró un pico de solicitudes de atención psicológica entre los 12 y 16 años.

«Los profesores intentamos detectar situaciones de riesgo entre el alumnado» ANA ESTEVE - DIRECTORA IES MONASTIL DE ELDA

Las restricciones, el aislamiento social, los problemas económicos y familiares, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre sobre el futuro y la dependencia de las redes sociales como única forma de socializarse durante la pandemia han terminado haciendo mella en la salud mental de los menores. Especialmente de los vulnerables adolescentes, que han visto como sus vidas entraban en un bucle negativo que no han podido superar.

Los expertos consultados por este diario señalan como única vía posible para frenar esta situación la detección temprana. La prevención ya no es posible tras 14 meses inmersos en una situación completamente desconocida para el conjunto de la sociedad. Los efectos ya no son evitables y, además, las soluciones no se pueden aplicar porque pasan necesariamente por abolir las medidas impuestas por las autoridades sanitarias para evitar la transmisión del virus. En esta encrucijada aplicar un tratamiento terapéutico a tiempo se convierte en la única salida para evitar desgracias o enfermedades psiquiátricas graves, que pueden convertirse en crónicas.

«Hemos tenido que reforzar la plantilla en el hospital por el aumento de casos» EULALIA CARRATO - JEFA DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL DE ELDA

En el IES Monastil de Elda el profesorado está especialmente sensibilizado con esta problemática. «A través de las tutorías, y también de las actividades de clase donde tratamos el tema de la pandemia, intentamos detectar situaciones de riesgo entre nuestro alumnado», explica la directora del centro, Ana Esteve. En esos casos se aborda el asunto desde un enfoque psicológico. Pero si el problema es grave entonces se informa a los padres y se deriva a los profesionales de Salud Mental. «Los adolescentes son muy sensibles y hemos detectado que necesitan asistencia emocional», añade Esteve. Por eso en varios institutos de Elda una psicóloga contratada por Juventud está ofreciendo cursos.

La jefa de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Departamento de Salud de Elda, Eulalia Carrato, ha confirmado el incremento de urgencias en la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente. «Una circunstancia por la que hemos tenido que reforzar la plantilla en el hospital. Todos hemos sufrido en mayor o menor medida el aislamiento social y la privación de situaciones lúdicas, viajes y reuniones con familiares y amistades. Pero quienes tienen un equilibrio inestable pueden verse descompensados. Bien por los estresores de la pandemia o bien porque había trastornos ocultos que el confinamiento ha hecho aflorar, lo cierto es que es un fenómeno que se está dando de igual manera en muchas zonas», explica Carrato.

«Lo aconsejable es acudir a talleres de gestión emocional y habilidades sociales» MARÍA GÓMEZ - PSICÓLOGA Y NEUROPSICÓLOGA

También la psicóloga y neuropsicóloga María Gómez está atendiendo en consulta más casos de lo habitual de adolescentes y preadolescentes con trastornos. Algo que en su opinión se debe a que carecen de herramientas emocionales, al tiempo que aumentan mucho sus niveles de exigencia para ser los más destacados entre sus iguales. «Lo aconsejable es acudir a talleres de gestión de emociones y de habilidades sociales, salir de casa y hacer deporte. Pero siempre con límites», subraya la experta.