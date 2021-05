El Gobierno boicotea la protesta de los regantes en Madrid contra el recorte del trasvase del Tajo

La concentración será en IFEMA a las 8 del a mañana y la marcha en coches se desarrollará entre las 11 y las 11.30 horas por el Paseo de la Castellana hasta el Ministerio. Una manifestación en la que solo se permitirá la presencia de seis tractores y ocho camiones frigoríficos -en un principio la prohibición a la circulación de estos vehículos por el Paseo de la Castellana era total- y en al que tampoco podrán detenerse los coches frente a la sede del Ministerio. Una delegación de los regantes, encabezada por el presidente del Sindicato Central, Lucas Jiménez, tratará de entrevistar con la vicepresidenta Teresa Ribera para explicarle la situación. «Hemos pedido formalmente un encuentro. Esperamos que nos reciba alguien y nos escuche porque la situación es muy grave».

El Sindicato Central fletará también autobuses para aquellos agricultores que no puedan desplazarse a Madrid en su vehículo particular pero no es muy operativo porque solo caben 30 personas (aquí la razón si es el covid), y tampoco hay autorización para que se puedan sumar a la marcha de coches. «Vamos a ser lo más ruidosos posible pero nos tenemos que ceñir a las instrucciones y los agricultores somos gente que cumplimos la ley», subrayó este martes Lucas Jiménez tras presentar el operativo. A medida que avanzan los días, la amenaza de los recortes al trasvase es cada vez mayor por lo que regantes y empresarios quieren dar la campanada en Madrid, después del éxito de la tractorada del pasado fin de semana en 16 municipios de Alicante y Murcia afectados. «El problema ya no solo es la agricultura. Si el Gobierno sigue adelante con su intención de aumentar el caudal ecológico del Tajo nuestros estudios técnicos prevén que habrá años en los que no habrá ni agua para el abastecimiento urbano porque, sencillamente, no habrá trasvase debido a una situación de sequía». Y como ejemplo, según Lucas Jiménez, 2016 y 2017, años en los que si hubiera estado vigente el aumento del caudal ecológico del río, no hubiera habido agua. «La Mancomunidad de Canales del Taibilla ya ha advertido de que no todos los municipios a los que abastece tienen conexión con las desaladoras», sentencia Jiménez.

El presidente de los regantes subraya que «el ataque político que sufre ahora mismo el Tajo-Segura es similar y tan grave como cuando el gobierno de Castilla-La Mancha quiso cerrar el trasvase modificando su Estatuto de Autonomía, algo que pudimos parar. Ahora mismo, sin embargo, estamos ante el mayor ataque al trasvase apoyado en el supremacismo político hídrico que impone Castilla-La Mancha», denuncia Lucas Jiménez.

Recordar, en este sentido, que un informe del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura sobre la incidencia que tendrá en el precio del agua de riego y abastecimiento los recortes previstos en el trasvase revela que la supresión del envío de 120 hm3 anuales de agua del Tajo a Alicante y Murcia a partir de 2022 por el aumento del caudal ecológico no solo dejará herido de muerte el trasvase, sino que la sustitución del caudal por agua desalada va a suponer un aumento medio del 20% del precio del agua, ya que la desalada se paga para riego a 0,6 euros/m3 y la de abastecimiento a un euro el metro cúbico.

En concreto, los agricultores advierten que la tarifa del agua de riego subirá un 22% y la del abastecimiento urbano un 20%, ya que la producción de agua desalada y su posterior distribución consume mucha más energía eléctrica que la del trasvase y, además, agricultores y ayuntamientos deberán incorporar a la factura del agua la amortización de la inversión de la desaladora de Torrevieja, que costó 350 millones de euros.