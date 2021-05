Puig descarta una apertura total de la hostelería a partir del próximo fin de semana

Cabe recordar que el máximo órgano judicial de la Comunidad Valenciana avaló a la Generalitat para mantener el toque de queda hasta las doce de la noche, la limitación de los grupos a diez personas y el aforo en los lugares de culto. Esta semana el Consell debe decidir si pide una nueva prórroga de estas medidas y Puig se ha manifestado por seguir con una desescalada prudente.

“Las decisiones que se van a tomar no van a ser disruptivas. La hoja de ruta es predecible y clara” ha señalado Puig. “A partir de este fin de semana no va a haber una apertura total”, ha advertido el presidente, quien ha añadido que aún se desconocen los efectos que el pasado fin de semana pueda tener sobre la evolución de la pandemia, el primero completo sin estado de alarma y por tanto sin cierre perimetral. “Hay que ser prudentes para llegar al verano en las mejores condiciones”, ha remarcado el presidente de la Generalitat. Puig cree que el toque de queda ha sido una buena medida ya que “lanza el mensaje de que la pandemia no está superada”.

El presidente de la Generalitat recordó que el lunes se cumplieron dos meses con una incidencia acumulada por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana. “Ha sido un enorme esfuerzo. Ha costado sacrificio personal y quiero agradecer la actitud positiva de la población, que eleva la reputación de la Comunidad Valenciana”. Respecto al ritmo de vacunación, insiste Puig en que un 35% de población está inmunizada ya con una dosis y en junio se llegará a los mayores de 40 años.

También se mostró el presidente partidario de terminar de vacunar con AstraZeneca a las personas que han recibido la primera dosis, aunque señala que acatarán la decisión que tome el Ministerio de Sanidad y respecto a dejar de usar la mascarilla debido al aumento de personas vacunadas, señala Puig que es una decisión “que se tiene que tomar cuando corresponda”.