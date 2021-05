Salvem el Far presenta la demanda contra la adjudicación del restaurante en el faro del Cabo de la Huerta

La plataforma Salvem el Far ha presentado ante el TSJ de la Comunidad Valenciana la demanda, vía recurso contencioso administrativo, contra la concesión portuaria del restaurante del faro del Cabo de la Huerta. Al estudiar el expediente han detectado varias irregularidades, la principal que el proyecto que se presentó al concurso y que se sometió a información pública no estaba firmado por ningún técnico, incumpliéndose las bases del concurso, que obligaban a que el proyecto estuviera firmado por un técnico competente. Una irregularidad que, según Miguel Ángel Pavón, portavoz de la plantaforma, supuestamente se ha "subsanado" en el procedimiento de aprobación de la concesión cuando lo que hubiera procedido es la anulación del concurso. Otros dos argumentos de la demanda son que en el expediente no se acredita el ajuste al planeamiento urbanístico de la actuación pese a tratarse de suelo no urbanizable protegido, una categoría de suelo en la que las exigencias urbanísticas son muy restrictivas, incumpliéndose lo dispuesto en la ley de puertos del Estado, y que no consta en el expediente informe alguno de la conselleria competente en materia forestal pese a tratarse de suelo forestal catalogado como tal en el PATFOR, la mayor parte como suelo forestal estratégico, incumpliéndose la legislación valenciana en materia forestal, según Salvem el Far.