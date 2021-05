Sanidad pone el turbo con los «boomer»

Rapidez en ser llamados y rapidez en ser inmunizados. En los dos «vacunódromos» habilitados en la provincia, el ritmo es estos días incesante. Es el caso de Ciudad de la Luz. Por los antiguos platós de cine van a pasar en los cinco días de esta semana 20.400 personas, según detalla Inés Montiel, responsable de la vacunación masiva del departamento del Hospital General de Alicante. Cada tres minutos, añade esta profesional, se cita a 20 personas en un engranaje perfecto para que pocos minutos después de atravesar la puerta de entrada, la persona que ha sido vacunada esté sentada, esperando los 15 minutos preceptivos por si la vacuna da algún tipo de reacción.

Hay que tener en cuenta que el de 50 a 59 años es el grupo de población más numeroso de los que se han vacunado hasta el momento, con 278.277 personas censadas en la provincia de Alicante. Es la generación del «baby boom», la primera en recibir la vacuna formada plenamente por personas en edad laboral, algo que ayer se notaba en Ciudad de la Luz. «Yo estaba citado por la tarde, pero como tenía que trabajar he acompañado a mi mujer, que tenía cita por la mañana, y preguntado si me podía vacunar y no me han puesto ningún problema», señalaba este martes Fernando del Ángel, de 57 años, a los pocos minutos de recibir la dosis de Pfizer. Junto a él, su mujer, Teresa Fuensanta, había pedido permiso en el trabajo para acudir a Ciudad de la Luz.

Con la cita ya en el móvil para recibir la segunda dosis en junio, este matrimonio respiraba algo más aliviado y planeaba un verano diferente al anterior. «Aún tenemos mucho miedo a la enfermedad, por lo que no vamos a bajar la guardia. Pero el año pasado ni siquiera quisimos ir a la playa, y este será distinto», aseguraba Del Ángel, al tiempo que Fuensanta añadía que reunirse con la familia es lo que más está deseando una vez tenga las dos dosis puestas.

Y es que esta generación que comienza ahora a ser inmunizada también tiene padres mayores que ya han sido protegidos frente al covid, así que los abrazos están ya más cerca. «Estoy deseando ir a casa de mis padres, porque aunque están vacunados no me he atrevido en todo este año», explicaba ayer María Buitrago, de 58 años.

Para Mari Nieves Jiménez, de 58 años, fue una sorpresa recibir el SMS de Sanidad citándola para la vacunación. «No esperaba que fuera tan pronto, pero en todo caso es un alivio estar ya protegida frente a la enfermedad». A su lado, su marido, Juan Manuel Heredia, se recuperaba del pinchazo y de haber estado toda la noche sin dormir «porque trabajo como vigilante en una obra y he venido directo». También se llevó una sorpresa mayúscula cuando Sanidad le citó. «Se lo conté a la familia, a los amigos, a los vecinos… Estoy muy contento porque creo que cuando todos estemos protegidos, esto por fin se terminará».

Las instalaciones de Ciudad de la Luz tienen 20 puestos de vacunación y en el mes que llevan en funcionamiento estas instalaciones han ido ampliándose para hacer más cómoda la visita de las personas a vacunar y de sus acompañantes. Por ejemplo, se han puesto carpas por todo el recorrido exterior que tienen que hacer las personas citadas y frente a la puerta por la que salen después de recibir la vacuna, una enorme carpa da sombra a los acompañantes, que deben permanecer en fuera. Una pequeña cafetería móvil se ha montado esta semana para que los acompañantes tomen un tentempié mientras esperan o quienes han recibido ya el pinchazo.

La provincia de Alicante cuenta con 16 puntos para la vacunación masiva, incluidos los dos «vacunódromos» de IFA y Ciudad de la Luz. A partir de la semana que viene, la Conselleria de Sanidad tiene previsto ampliar estos puntos a 47. Y es que en junio las autoridades sanitarias esperan un incremento en la llegada de dosis que permitirá iniciar la ansiada vacunación masiva.