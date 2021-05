Los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante se movilizan contra Barcala por incumplir acuerdos previos a las elecciones

"Con fecha 10 de mayo de 2019, en vísperas de las últimas elecciones municipales celebradas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, firmó personalmente unos acuerdos con la representación de todo el personal municipal, sobre algunas de las cuestiones que en esos momentos eran más necesarias, de las cuales todavía quedan pendiente por cumplir", señalan los sindicatos municipales, en alusión al incremento de la festividad, la equiparación de las retribuciones del personal OAP que realiza idénticas funciones al personal C2, la creación de una bolsa de servicios extraordinarios para la Policía Local y la puesta en marcha de la carrera profesional para todo el personal municipal.

Durante estos dos años, prosiguen los sindicatos, han solicitado hasta tres reuniones con el alcalde. Por ahora, según apuntan, sin éxito. "Entendiendo las difíciles circunstancias que nos han acompañado, hemos solicitado reunirnos con el alcalde hasta en tres ocasiones, con el fin de obtener información de primera mano sobre el estado del cumplimiento de dichos acuerdos. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta alguna del alcalde, despreciando con su actitud a la representación de todo el personal municipal (más de 2.000 personas)", añaden en el comunicado, en el que apuntan que los sindicatos integrantes de la Junta de Personal ya advirtieron en su momento sobre el "temor" a que estos acuerdos "fueran tan solo un acto electoralista". "Consideramos que estos dos años de incumplimientos y desprecio por el diálogo son prueba suficiente de que teníamos razón. No obstante, los sindicatos no vamos a permitir la utilización de estos acuerdos con fines electoralistas, burlando las esperanzas de mejora de toda la plantilla municipal. Exigimos al alcalde el cumplimiento de esos acuerdos de manera inmediata", según señalan.

En este contexto, los sindicatos SEP, UGT, CC OO, CSIF y Fesep han acordado por unanimidad la convocatoria de concentraciones de protesta en la Plaza del Ayuntamiento a partir del próximo 4 de junio. Estas concentraciones serán quincenales inicialmente y con la participación exclusiva de los delegados sindicales del Ayuntamiento de Alicante para asegurar el respeto a la normativa sanitaria vigente con motivo del covid-19.

Reacciones

La concejala socialista Llanos Cano critica que la Junta de Personal haya vuelto a poner en "evidencia al señor Barcala que engañó a los funcionarios con mejoras laborales firmadas en mayo de 2019, unos días antes de las elecciones municipales", según la socialista. “De todo lo prometido no ha cumplido nada de manera íntegra a excepción de la gratificación de Hogueras que mantuvieron como la del 2018”, apunta la edil Cano, quien afirma que Barcala "ha hecho promesas que o bien faltaban a la verdad o demuestra la ignorancia que un representante público no puede decir, más cuando tiene todo un cuerpo de trabajadores y técnicos a su disposición". "Lo que está claro a todas luces es que el señor Barcala ha hecho puro electoralismo y ha engañado a los funcionarios municipales", añade tras la convocatoria de las protestas por parte de los sindicatos municipales. "Llevamos exigiendo meses el cumplimiento de sus compromisos y en la última reunión que tuvimos reivindicamos tanto el teletrabajo como la implantación de la carrera profesional cumpliendo los limites y sin poner más excusas", apunta la edil socialista, quien agrega que su grupo municipal "apoya a los sindicatos en sus acciones y reivindicaciones" y piden "que el alcalde explique por qué incumple de manera sistemática este acuerdo que según vemos solo firmó con fines electoralistas".