Sin Hogueras, pero con crítica

Aunque eran contados todavía los ninots que se dejaron ver en la tarde de este miércoles, ya era evidente que la crítica a la suspensión de la Fiesta va a ser protagonista. Unas de esas obras carga con dureza contra la decisión, lamentando la situación en la que se quedan los artistas fogueriles, que acumularán dos años sin trabajo. «¿Amantes de las Hogueras? Eso dicen algunos. Si eso fuera de verdad, en el 2021 plantaríamos juntos», dice uno de los textos (con rima en valenciano), en los que se apunta al aplazamiento definitivo de las Hogueras. Se trata de la obra de Portuarios-Pla del Bon Repós . No es la única. También se podrá ver un ninot, en este caso de Nou Alipark, en el que se realiza un guiño a los sectores más afectados por la suspensión de las fiestas, como son los artistas, pero también los pirotécnicos, los indumentaristas, los músicos y los floristas.

Esa incertidumbre sobre el futuro de las Hogueras este 2021, que finalizó este lunes con la decisión del Ayuntamiento, es protagonista de otra escena. La propuesta de l’Harmonia-San Gabriel aborda esa duda ya resuelta: ¿Habrá Fiesta en junio de 2021? Ya se sabe que no. Al menos, no habrá monumentos en las calles. Habrá Exposición del Ninot, que arranca este viernes con la inauguración oficial (19.30 horas) y que extraordinariamente se prolongará hasta el día de San Juan (24 de junio), habrá Gala del Puerto (esta vez, por el covid, en la Plaza de Toros) y también Elección de las Belleas del Foc (adulta e infantil). Posteriormente, ya en julio, se celebrarán también las proclamaciones.

Los ninots indultados, tanto el adulto como el infantil, se conocerá el próximo 20 de junio. En un año normal, sin pandemia, en esa fecha, las hogueras ya tendrían que estar en las calles, en pleno montaje. Esta vez, salvo las obras propuestas para salvarlas del fuego, el resto descansa -los que ya están construidos- en los talleres de los artistas.

En esos primeros ninots que se dejaron ver este miércoles no sólo se habla de Hogueras. La crítica no será estrictamente endogámica. También se abordan asuntos como la igualdad de género, el medio ambiente y habrá, como es lógico, espacio para la pandemia. Uno de esos ninots lleva la firma de Pedro Espadero, uno de los artistas más madrugadores. «Ha sido una sensación extraña, mezcla de ilusión y, a su vez, desilusión. Es extraño llevar los ninots y saber que no habrá Hogueras este junio», lamentó este miércoles. Todas las obras expuestas podrán visitarse desde este sábado (de martes a viernes de 11 a 14 y de 17 a 21 horas, los sábados de 10 a 21 horas y los domingos de 10 a 14 horas).